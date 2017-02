每日管理建议：如何化挫折为财富

(本文由路透中文网编译提供)

路透波士顿5月23日电----“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧,内容来自《哈佛商业评论》及其网站(www.hbr.org)。以下内容不代表路透立场。

成功人士会克服一切困难实现他们的目标,这包括意外、障碍甚至失望。当下次你遇到挑战时,想想这些困难会如何帮到你。

用负面反馈来判断该投入更多资源还是在为时过晚之前及时收手。将老板拒绝接受你的想法看作你可以想出更好主意的机会。以令人丧气的产品市场调研结果为契机,将你的产品开发成一款消费者难以舍弃的东西。

不要将这些苦难视为挫败,它们恰似一份礼物,可以为你所用。

--摘自《如何化挫折为财富》(How to Turn an Obstacle into an Asset)