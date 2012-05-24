每日管理建议：如何化挫折为财富

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透波士顿5月23日电----“每日管理建议”栏目为您提供即时、实用的管理技巧，内容来自《哈佛商业评论》及其网站（www.hbr.org）。以下内容不代表路透立场。
成功人士会克服一切困难实现他们的目标，这包括意外、障碍甚至失望。当下次你遇到挑战时，想想这些困难会如何帮到你。
用负面反馈来判断该投入更多资源还是在为时过晚之前及时收手。将老板拒绝接受你的想法看作你可以想出更好主意的机会。以令人丧气的产品市场调研结果为契机，将你的产品开发成一款消费者难以舍弃的东西。
不要将这些苦难视为挫败，它们恰似一份礼物，可以为你所用。
--摘自《如何化挫折为财富》(How to Turn an Obstacle into an Asset)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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