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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 15:51 BJT

〔韩国汇市〕韩元跌至2011年10月以来最低,韩债上涨

路透首尔5月24日电---韩元兑美元KRW=周四延续跌势,创下自2011年10月以来最低的本地收盘价,因欧元下滑及希腊相关不确定性萦绕不散打压市场.

韩元兑美元KRW=KFTC报1,180.5,为2011年10月6日以来本地市场的最低收盘价.周三收报1,172.9.

交易员称本地市场人士是盘中美元兑韩元的稳定买家.

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