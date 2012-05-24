〔中港个股〕中石油拟将2015年煤层气产量目标调高50%,配合政府规划

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京5月24日电---中国最大石油及天然气生产商--中国石油(0857.HK)(601857.SS)子公司一名高层周四表示,正按政府要求重新起草煤层气发展规划,将2015年目标调高50%至60亿立方米,而今年产量有望达30多亿立方米.
中国石油旗下中石油煤层气公司总经理接铭训对路透表示,此番调整与中国欲整体提速煤层气开发有关,发改委之前公布的中期目标同时有望整体上修.但他未给出具体数字.
"现在发改委要求我们(2015年)做到60亿立方米.我们现在还在做规划,新规划还没拿出来."接铭训在中国能源战略高层论坛间隙称.中石油之前设定2015年规划目标40亿立方米.
国家发改委今年初发布的煤层气开发利用"十二五"(2011-2015年)规划称,到2015年中国煤层气产量要达300亿立方米,
煤层气(煤矿瓦斯)主要成分为甲烷,是伴生煤炭、游离于煤层间的天然气体,与页岩气和致密砂岩气构成当今世界三大非常规天然气.
中国是仅次于俄罗斯、加拿大的世界第三大煤层气储藏国.中国埋深2,000米以浅煤层气地质资源量约36.81万亿立方米.
中国石油总裁周吉平于周三股东大会间隙曾表示,相较刚起步的页岩气而言,目前中国的致密气和煤层气更具开发可行性.[ID:nL4E8GN19H]
接铭训并称,公司目前暂无海外煤层气投资计划.
中国石油曾于2010年联手皇家荷兰/壳牌石油集团(RDSa.L)收购澳洲煤层气企业Arrow EnergyAOE.AX,并于2011年订协议收购从事煤层气勘探和开发业务的澳洲Bow Energy Limited.(完)
(路透香港雷美珍对此文亦有贡献)
浏览中国石油其他新闻,请点选[0857.HK-CMN]
如欲浏览A+H股股价对比表,请点选[AH/CN]
--发稿 苏丹; 审校 黄凯
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。