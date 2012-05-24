《中国新债预测》进出口行五年固息债利率预测均值3.60%,七年债3.80%

* 招标品种: 进出口行五年固息债 七年固息债

* 发行金额: 150亿元人民币 150亿元

* 预测均值: 3.60% 3.80%

* 预测区间: 3.57%-3.65% 3.70%-3.85%

* 招标时间: 5月25日(周五)10:00-11:00 5月25日(周五)10:00-11:00

* 受访人数: 7位(银行、券商) 7位(银行、券商)

路透上海5月24日电---中国进出口银行周五将招标发行五年和七年固息债.路透调查显示,机构对国内外经济下行的忧虑愈发加深,避险情绪助涨债市配置需求.而降准后,投资者预计流动性宽松格局在较长一段时间内不会被打破,亦支撑买气.预计中标利率接近二级市场,预测均值分别为3.60%和3.80%.

分析人士表示,5月汇丰中国PMI预览依然疲弱,与国内经济探底的现状相符.而政府强调要加大预调微调力度,给予债市投资者更大的想象空间,近期债市整体表现不俗.

"今天二级收益率也下来一些,另外还是配置需求强."北京一券商分析师指出.他并预计,该期新债中标利率分别在3.57%和3.77%附近.

北京一券商交易员亦表示,受经济担忧情绪及宽松政策预期的影响,今日现券收益率普跌.其中二级市场5年及7年期非国开金融债收益率已经跌至3.6%、3.8%.

国务院常务会议周三称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.[ID:nSB1564236]

汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据,回落至48.7,为连续第七个月处在荣枯分水岭下方,受出口形势恶化拖累.[ID:nSB1563582]

中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率3.6583%;七年期品种最新收益率3.8762%.

上述两期债为进出口行今年第七期和第八期金融债.具体条款如下:

第七期 第八期

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发行总量 150亿元 150亿元

期限/计息方式 五年/固息 七年/固息

招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标

缴款日/起息日 5月30日 6月7日

发行期 5月25日-5月30日 5月25日-6月7日

上市日 6月5日 6月13日

基本承销额 无 无

付息频率 按年付息 按年付息

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