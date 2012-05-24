〔中国新债〕国开行下周二将招标发至多200亿元定存基准浮息债,期限五年

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透上海5月24日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周四公告称,将于下周二(29日)招标发行总量不超过200亿元人民币的浮息金融债,期限五年.利率基准为人民银行规定的一年期定期存款利率.
刊登在中国债券信息网的公告显示,该期债为国开行今年第25期金融债,具体条款如下:
第25期
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发行总量 不超过200亿元
期限/计息方式 五年/浮息(一年定存基准)
招标时间 5月29日10:00-11:00
招标方式 单一利差(荷兰式)招标方式
分销期 5月30日-6月4日
缴款日 6月4日
起息日 6月4日
上市日 6月8日
基本承销额 有
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
参看详情,可点选中国债券信息网(here)
--发稿 冉莹; 审校 丁淑琴
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。