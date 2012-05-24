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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 17:04 BJT

更正:〔表格〕英国第一季GDP修正后为较前季下滑0.3%,较上年同期下滑0.1%

(更正:内文第一段中的"较上年同期成长0.1%"有误,更正为"较上年同期下滑0.1%")

路透伦敦5月24日电---英国国家统计局周四公布,英国第一季国内生产总值(GDP)修正值为较前季下滑0.3%,较上年同期下滑0.1%.

实质GDP数值如下(经季节调整,基期2008年=100,括弧内为先前估计值):

2012年第一季 2011年第四季 第一季预测值

较前季% -0.3 (-0.2) -0.3(-0.3) -0.2

较上年同期% -0.1*(持平) 0.5 (0.5) 持平

产出数据

较前季(%) 较上年同期(%)

农林渔业 -1.9 (-1.9) -4.6 (-4.6)

工业生产

矿业/采掘(含石油) -3.7 (1.3) -14.1 (-4.5)

制造业 持平 (-0.1) -0.8 (-0.9)

电力,燃气及供水 0.9 (0.5) -4.9 (-0.2)

总生产 -0.4 (-3.6) -3.0 (-13.9)

建筑业 -4.8** (-3.0) -2.3 (-0.5)

服务行业

物流,旅店,餐饮 0.5 (0.4) 0.6 (1.4)

交通通讯 0.7 (-0.1) 1.7 (1.2)

商业,服务和金融 -0.3 (0.2) 0.9 (1.1)

政府及其它服务 0.2 (0.1) 1.1 (1.0)

服务业总计 0.1 (0.1) 1.0 (0.3)

* GDP为自2009年第四季以来首度按年下跌

** 建筑业产出为自2009年第一季以来按季最大跌幅(完)

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 王翔琼;审校 白云/张明钧

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