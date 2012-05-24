更正:〔表格〕英国第一季GDP修正后为较前季下滑0.3%,较上年同期下滑0.1%

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(更正:内文第一段中的"较上年同期成长0.1%"有误,更正为"较上年同期下滑0.1%")
路透伦敦5月24日电---英国国家统计局周四公布,英国第一季国内生产总值(GDP)修正值为较前季下滑0.3%,较上年同期下滑0.1%.
实质GDP数值如下(经季节调整,基期2008年=100,括弧内为先前估计值):
2012年第一季 2011年第四季 第一季预测值
较前季% -0.3 (-0.2) -0.3(-0.3) -0.2
较上年同期% -0.1*(持平) 0.5 (0.5) 持平
产出数据
较前季(%) 较上年同期(%)
农林渔业 -1.9 (-1.9) -4.6 (-4.6)
工业生产
矿业/采掘(含石油) -3.7 (1.3) -14.1 (-4.5)
制造业 持平 (-0.1) -0.8 (-0.9)
电力,燃气及供水 0.9 (0.5) -4.9 (-0.2)
总生产 -0.4 (-3.6) -3.0 (-13.9)
建筑业 -4.8** (-3.0) -2.3 (-0.5)
服务行业
物流,旅店,餐饮 0.5 (0.4) 0.6 (1.4)
交通通讯 0.7 (-0.1) 1.7 (1.2)
商业,服务和金融 -0.3 (0.2) 0.9 (1.1)
政府及其它服务 0.2 (0.1) 1.1 (1.0)
服务业总计 0.1 (0.1) 1.0 (0.3)
* GDP为自2009年第四季以来首度按年下跌
** 建筑业产出为自2009年第一季以来按季最大跌幅(完)
浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]
--编译 王翔琼;审校 白云/张明钧
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。