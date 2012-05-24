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货币新闻 | 2012年 5月 24日 星期四 16:58 BJT

〔欧洲汇市〕英镑兑美元下跌,受英国第一季GDP数据下修拖累

路透伦敦5月24日电---英镑兑美元GBP=D4周四跌至1.5648,英国国内生产总值(GDP)报告公布前报约1.5664.

报告显示,英国第一季GDP修正值的降幅甚至超过初值,使英国央行仍有可能采取更多量化宽松举措.[ID:nSB1567000](完)

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