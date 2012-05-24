〔表格〕英国4月抵押贷款批准宗数同比增加7.4%--BBA

标题新闻：知名债券基金经理冈德拉克称10年期美债收益率将跌穿2.25%，因全球投资者寻求避险
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路透伦敦5月24日电---英国银行业者协会(BBA)周四公布数据显示,英国4月经季节调整的抵押贷款批准宗数同比增加7.4%,至32,438件,较上年同期则基本持平.
4月抵押贷款净额增长7.15亿英镑.
4月 3月 2011年4月
经季节调整净抵押贷款 +715 +876 +1,255
(单位百万英镑)
4月 3月 2011年4月
各类贷款批准数
购房 32,438 31,931 30,201
再抵押 21,238 20,140 20,632
其他担保贷款 13,978 13,794 14,927 (完)
--编译 白云;审校 王丽鑫
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民调显示，法国极右派总统候选人在4月和5月总统选举前的支持率强劲，令投资者担忧，这也扶助德债收益率下跌。德国是欧元区最大的经济体，是发行欧元区指标公债的国家，德国公债被公认为是全球最安全资产之一。