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债券 | 2012年 5月 24日 星期四 16:47 BJT

〔表格〕英国4月抵押贷款批准宗数同比增加7.4%--BBA

路透伦敦5月24日电---英国银行业者协会(BBA)周四公布数据显示,英国4月经季节调整的抵押贷款批准宗数同比增加7.4%,至32,438件,较上年同期则基本持平.

4月抵押贷款净额增长7.15亿英镑.

4月 3月 2011年4月

经季节调整净抵押贷款 +715 +876 +1,255

(单位百万英镑)

4月 3月 2011年4月

各类贷款批准数

购房 32,438 31,931 30,201

再抵押 21,238 20,140 20,632

其他担保贷款 13,978 13,794 14,927 (完)

--编译 白云;审校 王丽鑫

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