〔中国外汇〕4月代客结售汇年内首现逆差,人民币贬值预期升温增美元偏好(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 4月代客结售汇及远期结售汇年内首现逆差
* 国内外经济弱势难改,人民币贬值预期有所升温
* 在岸与离岸存套利空间,客户偏好美元资产
路透北京5月24日电---欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.
外管局周四公布数据显示,今年4月银行代客结售汇为逆差37亿美元,同期的远期结售汇签约也出现18亿美元的净售汇,均为今年以来首次出现.
上海一大型外资银行交易员称,"代客远期结售汇逆差,有两点值得注意,一点是跟香港做arbitrage(套利),另一点是有企业有(人民币)贬值观点."
"(数据显示)对人民币预期发生变化,"社科院国际金融专家亦表示.
中国去年11月及12月代客结售汇即已呈现数据公布以来的逆差现象.银行代客远期结售汇签约单月数据则自今年才开始公布,一季度单月呈现约30亿到60亿美元的小额顺差.
中国4月经济数据全面黯淡,央行随后宣布调降存准率,一悲一喜间多数机构分析师赶忙调降中国经济预期.
摩根士丹利(MS.N)大中华区首席经济学家乔虹发布最新报告称,将今年中国国内生产总值(GDP)增长预期从9.0%下调至8.5%.预计人民币汇率升值步伐可能亦会暂停,其此前预期人民币兑美元汇率今年将升值4.5%.[ID:nSB1560052]
央行数据则显示,4月外币存款增加227亿美元,相较于人民币存款4,656亿元的减少额,客户的货币资产偏好可见端倪.
外管局数据并显示,4月银行结汇1,102亿美元,售汇1,139亿美元;同期,银行代客远期结汇签约87亿美元,远期售汇签约105亿美元.1-4月累计,银行代客累计结售汇顺差279亿美元;同期,银行代客累计远期净结汇108亿美元.
**套利可能和路径**
北京时间15:22，境内市场美元兑人民币一年期远期CNY1Y=报价中值为升水255点,而同期香港离岸市场相应CNH1Y=报价中值为升水895点,两者利差高达640点.
而在上海一大型银行外汇交易员看来,纵是考虑非市场化成本,600个点的利差已是一个可以让套利者心动的水平.
上述外资行交易员给出的套利路径即为"境内买远期,境外卖远期".
香港离岸市场美元兑人民币一年期远期CNH1Y=报价历史数据亦显示,升水点数从3月底的约480点,一路上涨至4月底的810点左右,这或在一定程度上佐证4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双逆差的原因.
目前该升水点位已近900点,更引来上述大行交易人士的担忧,"假如这种逆差保持常态,真得很危险,流动性可能会有问题."
中国此前公布,4月外汇占款减逾600亿元人民币,为年内首次下降.分析师指出,此前持续多年的外汇占款增长已出现趋势性逆转,随着主要流动性来源的消失,未来资金面紧平衡的格局将维持.(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。