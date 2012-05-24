〔中国外汇〕4月代客结售汇年内首现逆差,人民币贬值预期升温增美元偏好(更新版)

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* 4月代客结售汇及远期结售汇年内首现逆差

* 国内外经济弱势难改,人民币贬值预期有所升温

* 在岸与离岸存套利空间,客户偏好美元资产

路透北京5月24日电---欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.

外管局周四公布数据显示,今年4月银行代客结售汇为逆差37亿美元,同期的远期结售汇签约也出现18亿美元的净售汇,均为今年以来首次出现.

上海一大型外资银行交易员称,"代客远期结售汇逆差,有两点值得注意,一点是跟香港做arbitrage(套利),另一点是有企业有(人民币)贬值观点."

"(数据显示)对人民币预期发生变化,"社科院国际金融专家亦表示.

中国去年11月及12月代客结售汇即已呈现数据公布以来的逆差现象.银行代客远期结售汇签约单月数据则自今年才开始公布,一季度单月呈现约30亿到60亿美元的小额顺差.

中国4月经济数据全面黯淡,央行随后宣布调降存准率,一悲一喜间多数机构分析师赶忙调降中国经济预期.

摩根士丹利(MS.N)大中华区首席经济学家乔虹发布最新报告称,将今年中国国内生产总值(GDP)增长预期从9.0%下调至8.5%.预计人民币汇率升值步伐可能亦会暂停,其此前预期人民币兑美元汇率今年将升值4.5%.[ID:nSB1560052]

央行数据则显示,4月外币存款增加227亿美元,相较于人民币存款4,656亿元的减少额,客户的货币资产偏好可见端倪.

外管局数据并显示,4月银行结汇1,102亿美元,售汇1,139亿美元;同期,银行代客远期结汇签约87亿美元,远期售汇签约105亿美元.1-4月累计,银行代客累计结售汇顺差279亿美元;同期,银行代客累计远期净结汇108亿美元.

**套利可能和路径**

北京时间15:22，境内市场美元兑人民币一年期远期CNY1Y=报价中值为升水255点,而同期香港离岸市场相应CNH1Y=报价中值为升水895点,两者利差高达640点.

而在上海一大型银行外汇交易员看来,纵是考虑非市场化成本,600个点的利差已是一个可以让套利者心动的水平.

上述外资行交易员给出的套利路径即为"境内买远期,境外卖远期".

香港离岸市场美元兑人民币一年期远期CNH1Y=报价历史数据亦显示,升水点数从3月底的约480点,一路上涨至4月底的810点左右,这或在一定程度上佐证4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双逆差的原因.

目前该升水点位已近900点,更引来上述大行交易人士的担忧,"假如这种逆差保持常态,真得很危险,流动性可能会有问题."

中国此前公布,4月外汇占款减逾600亿元人民币,为年内首次下降.分析师指出,此前持续多年的外汇占款增长已出现趋势性逆转,随着主要流动性来源的消失,未来资金面紧平衡的格局将维持.(完)