〔中国债市〕现券收益率普跌,国内外经济弱象致政策微调预期续升温

路透北京5月24日电---中国银行间债市周四现券收益率普跌.希腊退出欧元区的担忧持续,国内经济先行指标汇丰PMI初值也不理想,政策微调预期进一步升温,加之资金面显宽松配合,现券得以全线走暖.

"今天现券收益率大幅下跌,"上海一大型银行交易员称,"若希腊退出欧元区后,其它国家会不会退?国内经济不能算差,但经济数据时好时不好,政策的放松又总犹犹豫豫的,总让大家想可能给将来的(经济)大跌留下隐患."

他进一步指出,综合近来的情况判断,把交易资金布局于期限的两端,构建哑铃型组合,或更加有助于盈利的最大化.

周三欧盟领导人峰会未透露新讯号来说明欧元区拟如何化解债务危机,包括希腊可能退出欧元区的问题.汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据,回落至48.7,为连续第七个月处在荣枯分水岭下方,受出口形势恶化拖累.[ID:nSB1563582]

中国国务院常务会议周三称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.[ID:nSB1564236]

剩余期限近10年的固息国债120004券最新双边报价CN120004=CFXM为3.37%/3.34%,上日尾盘为3.3900%/3.3750%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 1.8890 2.2332

上日 1.8512 2.4379

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 2.7200/2.6609

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.3918/2.3213

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 2.9332/2.8533(完)

欲浏览各债券品种基准券收益率报价,请点选<CN/CONTC203>

欲浏览其他期限国债回购利率报价,请点选<0#CNREPO=SS>

--发稿 曹巍浩; 审校 林高丽

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