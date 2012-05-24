《国际主要央行公开市场操作一览》--5月24日

路透北京/上海5月24日电---上周四以来美联储在公开市场操作中卖出短期债券,买入长期债券;欧洲在公开市场则通过反向交易、定期存款等方式调节市场流动性,台湾央行则继续发行存单以冲销市场资金.

**美国**

以下为美国联邦储备委员会(FED)上周四以来在公开市场的主要操作:

操作方式 投放资金(亿美元) 债券到期日区间

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5/23 买入公债 47.39 05/31/2018 - 05/15/2020

买入公债 17.80 08/15/2022 - 02/15/2031

5/22 卖出公债 -86.33 03/15/2013 - 09/30/2013

5/21 买入公债 18.40 02/15/2036 - 05/15/2042

5/18 买入公债 48.52 08/15/2020 - 05/15/2022

5/17 买入公债 18.40 02/15/2036 - 05/15/2042

《本周主要新闻》

圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德周三表示,若希腊退出欧元区处理得当,可能不会对欧美国家产生重大影响.[ID:nSB1565554]

周二公布的美国联邦储备理事会(FED)会议记录显示,波士顿联邦储备银行在4月希望下调贴现率,而堪萨斯城联储银行则希望上调贴现率.尽管如此,其他10家联储银行都支持维持贴现率在目前的0.75%不变.[ID:nSB8537713]

**欧洲**

欧洲央行(ECB)上周四以来,通过反向交易向市场注入流动性,同时通过定期存款回收流动性.具体如下:

操作方式 投放资金(亿欧元) 加权利率

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5/22 七天期反向交易 378.52 1.00%(固定利率)

七天期定期存款 -2,120.00 0.26%

5/23 七天期反向交易 3.00亿美元 0.66%(固定利率)

84天期反向交易 102.68亿美元 0.66%(固定利率)

ECB的反向交易包括回购协议和抵押贷款两种形式.

《本周主要新闻》

欧洲央行总裁德拉吉在周四欧盟峰会闭幕时表示,发行欧元区共同债券只有在欧元区组建某种形式的财政同盟的情况下才有意义,否则将没有作用.[ID:nSB1565612]

欧洲央行副总裁冈斯坦西欧表示,考虑退出非常规货币政策为时过早,但必须警惕和监控其对政策稳定和投资流动构成的风险.他指出,欧洲央行或较容易解除其超宽松政策,因其资产负债表扩张,大部分是由于向金融业提供流动性所致.[ID:nSB1558662]

**日本**

以下为金融机构在日本央行的活期账户余额(Current account)一周来的变化情况:

日本央行活期账户余额(10亿日圆)

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周三 29,220

上周三 31,680

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当期变化 -2,460

金融机构在日本央行的活期账户余额包括:银行在央行的准备金和超额准备金,以及银行和其他金融机构在央行的活期存款.活期账户余额的变动部分反映了央行在公开市场的操作情况.

日本央行每天在公开市场进行多次操作,使用的主要工具有短期国库券、长期政府公债以及商业票据等,此外日本央行也会采用自己发行的债务工具,操作方法则主要包括回购和买断.

《本周主要新闻》

日本央行一如预期维持政策利率在0-0.1%,且未采取新的宽松措施,以备在欧债危机恶化而需进一步行动时有牌可出.但央行也警告称,日本经济复苏前景面临诸多风险,如全球经济不确定性较高,以及欧洲主权债务危机令市场承压.这表明若市场动荡并导致日圆恢复大涨势头,央行准备很快再度采取行动.[ID:nSB1563232]

日央行总裁白川方明称,央行寻求强有力宽松政策的立场没有改变.他表示需通过利率而不是货币基础的规模,来衡量宽松政策的效果.[ID:nSB1563706]

**台湾**

台湾央行本周冲销市场资金的主要手段依然是发行存单,30天期存单利率维持在0.87%,91天期存单利率持稳于0.93%.

《本周主要新闻》

--台湾央行副总裁严宗大周二表示,有信心今年通膨率控制在2%以下.分析师表示,央行此番言论令市场更确立了第二季利率将维持不变的看法.[ID:nST0520155]

--台湾央行周三公布,当日共发行2,549.5亿台币存单,相较存单到期金额2,872亿,存单发行余额减少322.5亿.[ID:nST0520451]

--台湾央行周二公布,当日共发行822亿台币存单,相较存单到期金额85亿,存单发行余额增加737亿.[ID:nST0520045]

--台湾央行周一公布,当日共发行3,094亿台币存单,相较存单到期金额3,192亿,存单发行余额减少98亿.[ID:nST0519705](完)

--整理 曹巍浩/边竞; 审校 李宏薇

全球主要央行动态........................[CN/MMTCN-FED]

央行相关消息.................................[CEN-CMN]

全球主要央行会议预告.........................[CEN/CN]

全球主要国家及地区最新指标利率一览表.......[KEYINT/CN]

全球重要经济事件一览表.....................[M/DIARYCN]

美国--FEDOPS

欧洲--ECB15

日本--[JP/MMT]