(重温稿)《中国新债预测》进出口行五年固息债利率预测均值3.60%,七年债3.80%

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
* 招标品种: 进出口行五年固息债 七年固息债
* 发行金额: 150亿元人民币 150亿元
* 预测均值: 3.60% 3.80%
* 预测区间: 3.57%-3.65% 3.70%-3.85%
* 招标时间: 5月25日(周五)10:00-11:00 5月25日(周五)10:00-11:00
* 受访人数: 7位(银行、券商) 7位(银行、券商)
路透上海5月24日电---中国进出口银行周五将招标发行五年和七年固息债.路透调查显示,机构对国内外经济下行的忧虑愈发加深,避险情绪助涨债市配置需求.而降准后,投资者预计流动性宽松格局在较长一段时间内不会被打破,亦支撑买气.预计中标利率接近二级市场,预测均值分别为3.60%和3.80%.
分析人士表示,5月汇丰中国PMI预览依然疲弱,与国内经济探底的现状相符.而政府强调要加大预调微调力度,给予债市投资者更大的想象空间,近期债市整体表现不俗.
"今天二级收益率也下来一些,另外还是配置需求强."北京一券商分析师指出.他并预计,该期新债中标利率分别在3.57%和3.77%附近.
北京一券商交易员亦表示,受经济担忧情绪及宽松政策预期的影响,今日现券收益率普跌.其中二级市场5年及7年期非国开金融债收益率已经跌至3.6%、3.8%.
国务院常务会议周三称,尽管当前中国经济增速保持在年初预期目标区间内,但经济下行压力加大,要根据形势变化加大预调微调力度,同时仍要稳定和严格实施房地产市场调控政策.[ID:nSB1564236]
汇丰(HSBC)周四公布名为"汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览"的5月初值数据,回落至48.7,为连续第七个月处在荣枯分水岭下方,受出口形势恶化拖累.[ID:nSB1563582]
中债登固息银行间市场固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,五年期品种最新收益率3.6583%;七年期品种最新收益率3.8762%.
上述两期债为进出口行今年第七期和第八期金融债.具体条款如下:
第七期 第八期
-----------------------------------------------------------------------
发行总量 150亿元 150亿元
期限/计息方式 五年/固息 七年/固息
招标方式 单一利率(荷兰式)招标 单一利率(荷兰式)招标
缴款日/起息日 5月30日 6月7日
发行期 5月25日-5月30日 5月25日-6月7日
上市日 6月5日 6月13日
基本承销额 无 无
付息频率 按年付息 按年付息
---------------------------------------------------------------------- (完)
--发稿 冉莹; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。