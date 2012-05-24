《中国企业债发行日程表》--5月24日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== *朝阳建设 16 7 7.30% AA 5/25-5/31 齐鲁证券 投资公司 (第3年起分别偿还20%的本金) 国开证券 ===================================================================================== 杨凌现代农业 15 7 前五年7.60% AA 5/23-5/25 银河证券 开发集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) ===================================================================================== 山西国际 20 10 前五年5.38% AA+ 5/24-5/30 国信证券 电力集团 (第5年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权) (第6年起分别偿还10%、10%、20%、30%和30%的本金) ===================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== (无) ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 冉莹; 审校 李宏薇 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》