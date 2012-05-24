《中国短期融资券及中期票据发行日程表》--5月24日

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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1.以下为将发行或申请发行的超短期融资券(SCP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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无
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2.以下为将发行或申请发行的短期融资券(CP):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (月) (缴款日)
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*江苏裕廊化工 5 2.5 12 5/31簿记建档 农业银行 A+ 6/4 6/5
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宁波杭州湾 18 3 12 5/25簿记建档 农业银行 AA 5/29 5/30
大桥发展公司
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天津药业集团 9.8 2 12 5/25簿记建档 招商银行 AA- 5/28 5/29
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泰州口岸 6 3 12 5/25簿记建档 中国银行 AA- 5/28 5/29
船舶公司
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鄂武商 6 3 12 5/28簿记建档 招商银行 AA 5/29 5/30
(000501.SZ)
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深圳市东阳光 11 6 12 5/29簿记建档 中国银行 AA- 5/30 5/31
实业发展公司 农业银行
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中国盐业总公司 20 10 12 5/30簿记建档 招商银行 AA+ 5/31 6/1
北京银行
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3.以下为将发行或申请发行中期票据(MTN):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 主体评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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*重庆能源 30 10 5 5/29簿记建档 光大银行 AA+ 5/31 6/1
投资集团
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天津大沽 8 4 3 5/25簿记建档 兴业银行 AA- 5/28 5/29
化工公司
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包钢集团 30 30 5 5/25簿记建档 浦发银行 AA+ 5/29 5/30
中国银行
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浙江交通 -- 30 7 5/25簿记建档 光大银行 AAA 5/28 5/29
投资集团
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都江堰兴市 10 5 5 5/28簿记建档 浦发银行 AA 5/30 5/31
投资公司
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中航发动机 30 30 5 5/29簿记建档 中信银行 AAA 5/31 6/1
控股有限公司
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广东鸿达兴业 7 7 3 5/29簿记建档 建设银行 AA 5/30 5/31
集团有限公司
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四川华西集团 7 3 2 5/29簿记建档 民生银行 AA- 5/30 5/31
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北京有色金属 8 8 3 5/30簿记建档 北京银行 AA 5/31 6/1
研究总院 民生银行
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武汉国有资产 15 6 5 5/30簿记建档 中信银行 AA 6/1 6/4
经营公司
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邯郸交建公司 6 6 5 5/30簿记建档 中国银行 AA 5/31 6/1
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广东南方报业 6.6 3.5 5 5/30簿记建档 光大银行 AA+ 5/31 6/1
传媒集团
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4.以下为将发行或申请发行集合票据:
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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河南中小企业 3.6 3.6 3 5/28簿记建档 国开行 AA 5/29 5/30
(河南省中小企业担保集团提供担保)
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深圳中小企业 0.95 0.95 3 5/29簿记建档 深发展 AA+ 5/30 5/31
(深圳市中小企业信用融资担保集团提供担保)
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5.以下为将发行或申请发行集优票据(符合条件的中小非金融企业,通过政府专项风险缓释措施的支持,在
银行间债券市场发行的债务融资工具):
发行人 注册金额 拟发规模 期限 发行日 主承销商 债项评级 起息日 上市日
(亿元) (亿元) (年) (缴款日)
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无
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注:*代表新增.(完)
--整理 李宏薇; 审校 冉莹
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。