伊朗称大国在巴格达会谈上营造“紧张气氛”

(本文由路透中文网编译提供)

路透巴格达5月24日电---伊朗代表团的一名官员周四表示，世界主要国家正在阻碍与伊朗在巴格达的核计划会谈，营造一种“紧张气氛”。

联合国安理会五大常任理事国及德国(P5+1)敦促伊朗在铀浓缩计划上作出让步。双方上月曾在伊斯坦布尔举行会谈。

这位要求不具名的官员表示：“我们在伊斯坦布尔会议上听到的更有趣……我们认为P5+1不能达成共识的原因就是美国。P5+1到巴格达并无明确的授权，所以我们认为气氛很紧张。”（完）

--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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