伊朗称大国在巴格达会谈上营造“紧张气氛”

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
(本文由路透中文网编译提供)
路透巴格达5月24日电---伊朗代表团的一名官员周四表示，世界主要国家正在阻碍与伊朗在巴格达的核计划会谈，营造一种“紧张气氛”。
联合国安理会五大常任理事国及德国(P5+1)敦促伊朗在铀浓缩计划上作出让步。双方上月曾在伊斯坦布尔举行会谈。
这位要求不具名的官员表示：“我们在伊斯坦布尔会议上听到的更有趣……我们认为P5+1不能达成共识的原因就是美国。P5+1到巴格达并无明确的授权，所以我们认为气氛很紧张。”（完）
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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