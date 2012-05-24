〔中国汇市〕人民币兑美元创逾五个月新低,兑欧元至近10年新高(更新版)

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* 人民币兑美元创逾五个月来新低,突破6.34阻力位

* 中间价受欧元疲软拖累弱势低开,购汇力量积极

* 欧元走势更弱,人民币兑欧元创出近10年新高

路透上海/北京5月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四创逾五个月来收盘新低.中间价受欧元疲软拖累弱势低开后,购汇力量积极,加之海外美元气势如虹,即期汇价呈单边走软之势,一举突破6.34阻力位.

欧元的走势更加孱弱,人民币兑欧元即期EURCNY=CFXS收报7.9635元,为2002年6月以来的收盘新高.交易员指出,欧洲纾困进展艰难,因此近期欧元仍存进一步下探的空间,受其拖累人民币兑美元弱势亦将持续一段时间.

"今天美元兑人民币呈单边向上的走势,"上海一大型银行交易员称,"国内买汇的情绪很高,国际美元指数真得很强,欧元跌得比人民币还要快."

以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:

收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价

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6.3447 6.3358 6.3465 6.3247 6.3208 6.3345

前次人民币兑美元收盘低点为2011年12月20日的6.3472元.

上述大行交易员并指出,再次汇改以来,人民币贬值的预期有所升温,客户持有美元头寸的信心很足,交易盘也只能选择顺势而为,这毕竟是整个市场的选择.

上海另一银行交易员则表示,经过前期下跌后,欧元已经到相对低位,如消息面平淡短期内欧元或有技术性反弹.但如不利消息频出,则将维持跌势.

欧元/美元EUR=下午盘一度触及22个月新低,5月欧洲区制造业PMI初值创2009年6月来新低.

欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.[ID:nSB1567016]

以下为北京时间17:45,离岸市场人民币报价:

今日 上日

NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4015/45 6.3990

香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3380/10 6.3320

境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水255点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3702元.

东京汇市,欧元兑美元周四在略高于22个月低位处徘徊,仍有可能进一步下跌,因希腊未来可能退出欧元区令投资者持续焦虑不安.[FRX/CN]

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 林高丽

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