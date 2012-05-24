〔中国汇市〕人民币兑美元创逾五个月新低,兑欧元至近10年新高(更新版)

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
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* 人民币兑美元创逾五个月来新低,突破6.34阻力位
* 中间价受欧元疲软拖累弱势低开,购汇力量积极
* 欧元走势更弱,人民币兑欧元创出近10年新高
路透上海/北京5月24日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周四创逾五个月来收盘新低.中间价受欧元疲软拖累弱势低开后,购汇力量积极,加之海外美元气势如虹,即期汇价呈单边走软之势,一举突破6.34阻力位.
欧元的走势更加孱弱,人民币兑欧元即期EURCNY=CFXS收报7.9635元,为2002年6月以来的收盘新高.交易员指出,欧洲纾困进展艰难,因此近期欧元仍存进一步下探的空间,受其拖累人民币兑美元弱势亦将持续一段时间.
"今天美元兑人民币呈单边向上的走势,"上海一大型银行交易员称,"国内买汇的情绪很高,国际美元指数真得很强,欧元跌得比人民币还要快."
以下为今日人民币兑美元主要报价CNY=CFXS以及中间价CNY=PBOC:
收盘价 最高价 最低价 中间价 上日中间价 上日收盘价
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6.3447 6.3358 6.3465 6.3247 6.3208 6.3345
前次人民币兑美元收盘低点为2011年12月20日的6.3472元.
上述大行交易员并指出,再次汇改以来,人民币贬值的预期有所升温,客户持有美元头寸的信心很足,交易盘也只能选择顺势而为,这毕竟是整个市场的选择.
上海另一银行交易员则表示,经过前期下跌后,欧元已经到相对低位,如消息面平淡短期内欧元或有技术性反弹.但如不利消息频出,则将维持跌势.
欧元/美元EUR=下午盘一度触及22个月新低,5月欧洲区制造业PMI初值创2009年6月来新低.
欧洲危机依然波澜不断,中国亦难独善其身,经济下行风险继续推升人民币贬值预期,在岸与离岸套利空间浮现,客户更愿意持有美元资产,致4月银行代客结售汇和远期结售汇签约双双出现年内首次逆差.[ID:nSB1567016]
以下为北京时间17:45,离岸市场人民币报价:
今日 上日
NDF一年期人民币/美元CNY1YNDFOR= 6.4015/45 6.3990
香港离岸市场人民币兑美元即期CNH= 6.3380/10 6.3320
境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水255点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3702元.
东京汇市,欧元兑美元周四在略高于22个月低位处徘徊,仍有可能进一步下跌,因希腊未来可能退出欧元区令投资者持续焦虑不安.[FRX/CN]
中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)
--发稿 刘昕/曹巍浩; 审校 林高丽
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TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。