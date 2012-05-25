中国首个支线客机获批时间再次拖延

路透基点：新鸿基地产将五年期贷款规模上调逾三倍至220亿港元--TRLPC
路透香港2月16日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，香港房地产巨头新鸿基地产自行安排的五年期贷款在吸引19家银行参贷后，已将贷款规模从初始目标50亿港元上调三倍多，至220亿港元(28.3亿美元)。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京5月24日电---中国商用飞机有限责任公司总会计师田民周四称，中国首个支线客机ARJ21在2013年以前不太可能获得监管部门批准，项目获批时间照原计划延后约五年。
项目推后可能也会影响C919客机的研发，该机型意在打破波音(BA.N)和空客EAD.PA在类似规模机型上的垄断。
田民表示，ARJ21客机获得中国民航总局最终批准的时间被延后至2013年，原计划是2008年以前完成。
当被问及拖延的原因时，田民拒绝透露细节，只是轻描淡写地说道：“这是程序。”
ARJ21拥有90个座位，是小型支线客机，设计航程约2,000英里。C919客机拥有168个座位。
田民指出，C919客机于2014年首飞的计划正按部就班的进行，料能按计划在2016年以前获得中国民航总局的批准。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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