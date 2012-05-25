联想希望将市场份额转化为利润

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 李千仪
路透香港5月24日电---拥有世界上最大个人电脑(PC)市场的主场优势，以及立足于主要新兴经济体的战略，中国的联想集团(0992.HK)希望将市场份额转化为利润，向惠普(HPQ.N)、戴尔DELL.O等美国竞争对手施加更多压力。
外界担心全球技术开支，尤其是发达国家的技术开支的减少幅度会超过预期，这种担忧重挫了戴尔的市场份额，也使惠普裁减了大约2.7万个工作岗位。为对抗中国主要城市消费者支出的疲软，联想正在广撒网。
联想集团董事长兼CEO杨元庆本周表示：“中国在中国中小城市获得强力增长。”联想第四季度纯利按年大增59%。
他指出，个人电脑在中国的普及率只有20%-30%，而美国的普及率达到了99%。
中国一直是联想的传统据点，占其总营收比例的42%，对联想贡献的利润率也最高。根据市场研究公司IDC的数据，联想占中国PC市场大约30%的市场份额，远高于宏基(2353.TW)、戴尔、华硕(2357.TW)和惠普。
IDC数据显示，联想今年第一季度在华PC销量为250万台，公司数据显示，其产品的平均售价比上一季度增加1.5%，达到545美元。
在快速发展的平板电脑领域，联想LePad的市场份额虽然离苹果iPad尚有一段距离，但远远好于三星的Galaxy Tab。
分析人士指出，戴尔专注于高利润率产品，联想则希望借销售量获得市场份额。联想的关键在于如何将市场转化为利润。
截止到3月底的过去一年间，联想的利润率不到2%，而戴尔和惠普的利润率则超过7%。
杨元庆表示，一旦其销量到达某个程度或达到10%的市场份额，联想就有望在新兴市场盈利。分析人士表示，这就使联想可以吸引消费者，并在后者升级产品时从中渔利，特别是企业客户。(完)
--编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保