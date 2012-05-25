(重温稿)〔台湾货币市场〕短率大致平稳,明日周末资金需求料升高

国际油市：亚洲在岸柴油及航煤库存下滑，但仍位居高档
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
* 存单到期金额不少
* 短率大致平稳
* 明日资金需求升高
记者 高洁如
路透台北5月24日电---台湾银行间短率周四大致平稳.银行保守操作的心态在月底益发显现,减少存单申报以平衡月底的资金调度,因此在外商银资金不多的情况下,仍能令短率持稳.
银行资金调度人士指出,目前来看全体银行的积数已回补得差不多,只要不再出现大幅负数,缴税月的资金调度当可在利率未大幅波动之下,轻骑过关.但他们也认为,明日周末资金需求升高,短率不排除向高位略为靠拢.
"整体来看,上周存单央行多给了一点,本周少给."一位小型银行资金调度人士说.
另一中型银行业资金调度人士也表示,目前看来下周的存单到期金额比本周要少,为免下周跨月时资金调度难度太高,因此提早于本周即减少存单的申报,多留一些资金于帐上运用,以备不时之需.
隔夜拆款加权平均利率PIBCTPITWDOND=报0.514%,上日在0.511%;区间在0.388-0.71%,与上日相同.
一周(2-7天)拆款区间在0.506-0.75%,上日亦同.
本月是缴税旺季高峰,据财政部资料,去年5月营利事业所得税实征净额为897亿台币,综合所得税为316亿台币,去年6月则分别为1,396亿及1,135亿台币.
**短票利率成交高位聚集**
短票方面,票券商表示,市场发票量还是不多,不过银行的买气受到保守心态的影响,成交略向区间高位靠拢.
票券商也表示,估计明日的发票量应是本周最高,预料成交将再向区间高位看齐.
今日银行间30天短票主要成交利率在0.86-0.87%,上日区间在0.85-0.87%.
台湾央行今日存单到期金额2,187.5亿,共发行1,961亿,存单发行余额减少226.5亿.[TW/MMTCN]周五存单到期金额为1,198.5亿台币.
拆款中心资料PIBC显示,周四当日超额准备为450亿台币;累计超额准备为1,074亿台币,加计前期1%的超额准备为1,846亿台币.
**公债RP利率持稳**
债市同业附买回(RP)利率持稳,今日有300亿台币101/乙二公债及67亿渣打银行金融债交割,见部份投信赎回资金,拿下本期公债多数筹码的银行端资金偏紧,各家机构对市况感受不一.
资金调度人士表示,今日若有公债缺口则较难调度,部分券商须以较高利率才能找到钱;不过,整体而言,在央行维持适度宽松下,加之台股走势疲弱缺乏吸引力,投信停泊于RP市场的资金相对稳定,尾盘续有余钱回流,稍稍和缓市场紧缩状况.
今日公债10天期附买回主要成交利率落在0.72-0.74%间,与上日相差不大.
交易商统计,周五另有台北富邦银行47亿台币金融债交割.(完)
--集体采写 李盈蒨; 审校 乔艳红/丁淑琴
International Enterprise数据显示，2月15日止当周，在岸中质馏分油库存减少70.2万桶，至两周低点1,370.6万桶。
路透新加坡2月16日 - 亚洲石脑油裂解价差下跌2.90美元至每吨108.18美元，但此价格与一个月前相比高出11%，因供应仍吃紧但需求却强劲。
美洲 美国 联邦基金利率0.50%-0.75% 2016年12月14日升25基点 基本贴现率1.25% 2016年12月14日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率13.00% 2017年1月11日降75基点 亚洲 日本 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375% 2016年6月30日降12.5基点 担保