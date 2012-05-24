世卫组织发布日本福岛辐射评估报告

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦5月23日电---世界卫生组织（WHO）周三表示，日本福岛核泄漏灾难引发辐射上升，不过几乎日本全境的辐射都低于致癌水平，但是有一个镇的婴儿患甲状腺癌的风险升高。

在一份初步报告中，专家称福岛地区两处地方的居民在核电站泄露灾难发生后的一年间可能已遭受10-50毫西弗(mSv)辐射。

此外，联合国一科技机构周三称，几名东京电力公司相关的工人“皮肤遭受辐射”，但是尚未报告发现可见的致病健康影响。

“自从核泄漏事件发生之后，已有六名工人死亡，但是均与辐射无关，”联合国辐射影响科学委员会（UNSCEAR）在维也纳发布中期研究报告的声明中称。

报告称，位于受损核电站西北方向的岩手县Namie镇和福岛县Iitate村估计受辐射水平最高。

报告指出，Namie镇婴儿的甲状腺据信遭受了100-200毫西弗水平的辐射。甲状腺是受辐射最严重的器官，且儿童的防御能力尤其脆弱。

根据该联合国委员会，暴露在辐射中并受到100毫西弗辐射后的人口，患上各种癌症的可能性上升尤为明显。遭受1西弗（1,000毫西弗）左右的辐射即可患上急性辐射综合症。（完）