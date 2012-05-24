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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 18:23 BJT

〔亚洲橡胶〕5月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价

路透5月24日电---以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚盘收市价:

合约 日盘 成交量 晚盘 成交量

* 5月 272.0 - 267.2 7

* 6月 266.6 25 264.5 4

* 7月 266.4 163 269.2 24

* 8月 268.5 977 270.0 51

* 9月 267.0 949 268.8 86

*10月 265.0 9927 266.7 1416

* TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分,因此当日0630GMT的报价是当日官方收盘价.

* TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台,并在0800GMT-1400GMT之间增加了晚盘.橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT.

* 浏览之前的TOCOM期胶报导请点选[RUB/ASCN].(完)

--编译 许娜; 审校 隋芬

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