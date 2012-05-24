〔中国企业〕中投考虑最多买入20亿美元的阿里巴巴股权-消息

路透香港4月24日电---消息人士向路透表示,中国主权财富基金--中国投资公司[CIC.UL]洽购阿里巴巴集团[ALIAB.UL]最多20亿美元股权的谈判已进入后期阶段,而阿里巴巴集团正寻求获得用于从雅虎(YHOO.O)回购股权所需的最后一部分资金.

雅虎与阿里巴巴上周达成协议,后者将以71亿美元回购雅虎所持其20%的股权,这起交易对阿里巴巴的估值达350亿美元.

阿里巴巴正在通过发行优先股、银行贷款及出售股权给现有股东--新加坡国有投资机构淡马锡控股[TEM.UL]及DST Global等的方式,筹措当中的46亿美元.若获得另外的25亿美元现金,阿里巴巴将能完成这笔71亿美元的股权回购.

直接接触此事的消息人士表示,中投购买20亿美元阿里巴巴股权,将会协助该公司获得回购雅虎持股所需的所有融资.

消息人士指出,阿里巴巴亦在与多家私募股权投资公司洽商,他们预计将协助其筹措剩余的5亿美元资金,这些公司包括贝恩资本(Bain Capital)、黑石集团(百仕通)及弘毅投资.

该消息人士不愿具名,因这些讨论是在私下进行.阿里巴巴、黑石集团、中国投资公司及弘毅投资均不愿置评.无法立即联络上贝恩资本置评.(完)