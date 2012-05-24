〔中国经济〕中央财政今年将投入1,700亿元推进节能减排--财政部

路透北京5月24日电---在当前国内经济下行压力加大背景下,中国财政部周四宣布,今年中央财政将投入1,700亿元人民币推进节能减排,以发展绿色经济.

刊登在财政部网站的新闻稿称,2012年中央财政安排979亿元节能减排和可再生能源专项资金,比上年增加251亿元,加上可再生能源电价附加、战略性新兴产业、循环经济、服务业发展资金和中央基建投资中安排的资金,合计达到1,700亿元.

新闻稿称,今年下半年和明年要做好节能减排财政政策综合试点工作,抓好扩大节能环保产品消费和国内光伏发电规模化应用,并加快培育发展新能源汽车,加大新能源汽车示范推广力度等.

此外,中国还将推进节能减排市场化长效机制建设,加快推进以环境税费改革为核心的税制改革,扩大生态环境补偿试点,积极推进排污权和碳排放权交易试点.

中国政府此前出台政策,促进节能家电等产品消费.对此国家发改委预计,此举将拉动消费需求约4,500亿元人民币,年节能约1,200万吨标准煤,其中节电约323亿千瓦时.[ID:nSB1554520](完)

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