〔中国经济〕中央财政今年将投入1,700亿元推进节能减排--财政部

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透北京5月24日电---在当前国内经济下行压力加大背景下,中国财政部周四宣布,今年中央财政将投入1,700亿元人民币推进节能减排,以发展绿色经济.
刊登在财政部网站的新闻稿称,2012年中央财政安排979亿元节能减排和可再生能源专项资金,比上年增加251亿元,加上可再生能源电价附加、战略性新兴产业、循环经济、服务业发展资金和中央基建投资中安排的资金,合计达到1,700亿元.
新闻稿称,今年下半年和明年要做好节能减排财政政策综合试点工作,抓好扩大节能环保产品消费和国内光伏发电规模化应用,并加快培育发展新能源汽车,加大新能源汽车示范推广力度等.
此外,中国还将推进节能减排市场化长效机制建设,加快推进以环境税费改革为核心的税制改革,扩大生态环境补偿试点,积极推进排污权和碳排放权交易试点.
中国政府此前出台政策,促进节能家电等产品消费.对此国家发改委预计,此举将拉动消费需求约4,500亿元人民币,年节能约1,200万吨标准煤,其中节电约323亿千瓦时.[ID:nSB1554520](完)
更多细节,请点选财政部网站(www.mof.gov.cn)
--发稿 李文科; 审校 曾祥进
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。