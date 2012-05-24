〔马来西亚期市〕棕榈油期货受逢低买盘拉动小升,欧债忧虑限制涨幅

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡5月24日电---马来西亚棕榈油期货周四收高,因在前一日大跌后有逢低买盘跟进,不过对于欧债危机的担忧打压人气,从而限制了涨幅.
周三,对于欧元区债务危机不确定性的担忧拉低棕榈油期货至年内低点,这吸引了一些买家在低位入场.
出口数据上升,表明棕榈油需求坚挺,这或也是市场的支撑因素之一.
"斋月需求出现,大部分交易员都看多.因此棕榈油价格仍保持在3,000马币(林吉特)上方,这可能是需求方面的原因,"一名驻新加坡的外资经纪商交易员表示.
马来西亚指标8月棕榈油期货FCPOc3上涨1.7%,收在每吨3,069马币.
成交量40,959口,高于平常的25,000口.(完)
--编译 王洋;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。