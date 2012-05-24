〔马来西亚期市〕棕榈油期货受逢低买盘拉动小升,欧债忧虑限制涨幅

路透新加坡5月24日电---马来西亚棕榈油期货周四收高,因在前一日大跌后有逢低买盘跟进,不过对于欧债危机的担忧打压人气,从而限制了涨幅.

周三,对于欧元区债务危机不确定性的担忧拉低棕榈油期货至年内低点,这吸引了一些买家在低位入场.

出口数据上升,表明棕榈油需求坚挺,这或也是市场的支撑因素之一.

"斋月需求出现,大部分交易员都看多.因此棕榈油价格仍保持在3,000马币(林吉特)上方,这可能是需求方面的原因,"一名驻新加坡的外资经纪商交易员表示.

马来西亚指标8月棕榈油期货FCPOc3上涨1.7%,收在每吨3,069马币.

成交量40,959口,高于平常的25,000口.(完)