(重温稿)〔路透专访〕中国神州租车或通过原股东增资或PE筹资,今年将继续扩张

* 神州租车年内或通过原股东增资或PE筹资--董事长

* 目前公司财务状况健康,今年将继续扩张

* 继续专注国内市场,保持价格稳定

作者 尹嫄婷

路透北京5月24日电---刚刚撤回赴纳斯达克上市申请的中国最大连锁租车公司--联想控股旗下神州租车周四表示,公司或将于年内考虑通过原股东注资和PE(私募股权)投资的方式筹资以降低负债率,而今年将继续扩张.

公司董事长暨首席执行官(CEO)陆正耀在接受路透专访时称,目前公司财务状况健康,仍有很强的现金流收入,未来不会出现资不抵债的情况,可能将于年内增资,但尚未有具体时间表.

"本来希望通过IPO把整个负债率降低,...未来如果考虑适当降低负债率,将考虑原有股东增资,或者通过私募的形式."他称.

据神州租车向美国证监会申报的文件显示,2011年底其资产负债率高达95.4%,不过若成功上市,该公司的资产负债率则有望降至78.3%.

亦是公司创始人的陆正耀解释称,租车行业资金效率较高,投入产出期快,只要一个月时间;同时,资产变现能力较强,一旦需求减少,二手车可以很快变现,这些特性均导致行业的资产负债率总体偏高.

对于因扩张过快致使公司负债率过高,他表示,今年公司不会放慢扩张步伐.预计到今年底,将累计新增2万台车辆(一季度已新增5,000台),届时租车服务网点亦将增至700-800个.

神州租车(www.zuche.com)总部位于北京,截至2011年3月,神州租车在全国66个城市拥有超过500个租车网点,车队规模约29,000辆.其国内的主要竞争对手包括中国第二大租车公司一嗨租车、至尊租车等.今年3月底,全球最大租车服务商Enterprise Holdings注资数千万美元予一嗨租车,后者欲借力新股东力量搭建国际租车平台.

该公司此前申请赴美上市,拟通过IPO融资1.375亿美元.今年4月25日,神州租车宣布推迟上市,因未能吸引到足够多的投资者,目前公司已撤回赴纳斯达克上市的申请.

**专注国内市场,价格保持稳定**

中国经济增长持续放缓,4月消费数据创下2006年11月以来新低,反映内需疲弱,但陆正耀仍对未来租车行业的消费前景持乐观态度,称未来公司的目标市场仍在国内.

"中国汽车租赁市场刚刚起步,还未到饱和状态,因而受经济波动的影响有限."他说,未来公司将努力保持合理的价格,并提供"快乐的、可信赖的"综合服务体验.

他并预计,今年公司的平均租车价格将与去年持平.

根据管理咨询公司罗兰贝格统计,截至去年底,按收入计算,神州租车的总体市场占有率为4.2%,其中短租市场占19.6%,均位居行业首位.罗兰贝格并预计,未来几年,中国汽车租赁市场每年仍将保持20%以上的的增速.到2014年,该市场将达到380亿元,40万辆车的规模.

同时,随着汽车优惠政策的结束,北京等城市出台汽车限购令,或为汽车租赁行业提供了新的机遇.

不过,中国汽车租赁市场起步于上个世纪九十年代,真正进入到高速发展期是在2005年以后,与发达国家相比,中国汽车租赁市场目前仍然存在行业整合度低、行业政策和管理不规范等问题.

"跟国际上相比,目前中国租车市场的产业链配套还不成熟;同时消费环境和信用体系亦需要培养,这些都是挑战."陆正耀称.

数据显示,神州租车今年一季度实现净利润约530万元人民币,调整后息税折旧摊销前利润(Adjusted EBITDA)增至约1.98亿元,同比大增349%,较预期提前实现盈利.(完)