(重温稿)〔路透专访〕中国尚德称美国反倾销裁定影响有限,明年将加大国内出货量

* 美国反倾销裁定对公司影响有限

* 今年出货量仍可达预期目标

* 明年尚德在中国出货占比达三成,目前仅一成

* 中国明年将成全球最大光伏应用市场

作者 林琦/沈一鸣

路透上海5月24日电---美国近日对中国光伏企业作出反倾销裁定,对全球最大光伏组件厂商--中国尚德电力STP.N影响有限,该公司称已有一定准备,并预计今年出货量仍可达到2.1-2.5GW的预期目标.

公司董事长和首席执行官(CEO)施正荣周四在接受路透专访时预计,中国明年将成为全球最大光伏应用市场,年装机量料达7-8吉瓦(GW);而尚德明年在中国的出货量将占公司销售的三成,目前为10%左右.

他并指出,欧洲也可能采取类似美国的反倾销措施,如此对中国光伏业将是"致命的伤害".

"很难再跟美国与美国本地、日本、韩国等地企业(直接)竞争,...但我们已在全球供应链上做了准备,对我们的销售不会产生影响."他称.

尚德电力已在美国亚利桑那州凤凰城建立生产基地,组件年生产能力50兆瓦.施正荣称,由于本次裁定针对中国生产的电池产品,公司可采购其他地区的电池产品来生产组件,从而避开这项贸易制裁.

以收入计,尚德电力2011年最大出货市场为欧洲,占62%,而美国市场占到23%,中国市场约10%.

美国商务部此前初裁决定,对中国太阳能企业的产品征收不低于30%的惩罚性进口关税,因裁定这些企业向美国市场低价倾销太阳能面板.[ID:nSB1554442]

施正荣指出,下月起美国商务部还将对中国光伏企业进行实地调查,从而做出最终裁定.目前尚不能判定美国的终裁结果将是如何,说不定会调低甚至取消.

中国机电产品进出口商会稍早表示,美国对原产于中国的晶硅光伏电池做出反倾销初裁决定,在一定程度上扭曲了中国光伏产业的生产及对美出口情况,是不公正的,初裁结果"损人不利己".

**尽力避免贸易战扩散**

针对有欧洲企业准备在欧洲提起类似的反倾销调查,施正荣认为,存在这种可能.由于大多中国企业的主要出口市场是在欧洲,因此如果一旦欧洲的反倾销举措最终出台,对这些企业将产生极大的影响.

他说,中国企业一方面会更积极地应诉,另一方面亦会与政府部门合作,努力避免更多贸易避垒的形成.而在光伏市场发展日益加快的情况下,部分国家为应对贸易失衡及就业压力而采取的短期措施,是不会持续的.

中国是全球光伏生产大国,尚德、天合(TSL.N)、英利(YGE.N)等均已跻身全球光伏前十家大厂.但由于国内光伏应用还刚起步,国内光伏产品大多出口.在目前全球经济放缓的情况下,各国间贸易纷争逐渐增多.

此种背景下,中国光伏企业吁请大力发展本土市场的呼声渐高.此前有业内专家预计,今年中国市场的装机量可达5GW,较去年增约一倍.

施正荣坦承,目前国内光伏产业确实遇到一些困难,但随着全球越来越多的国家实现光伏发电平价上网,光伏产品的应用会越来越广泛,光伏市场未来发展会越来越快.

2011年由于国际主要光伏市场补贴政策变化引起需求动荡,令此前利润丰厚、大举扩张的光伏行业陷入供大于求的窘境,产品价格暴跌和库存高企使包括尚德、天合等国内光伏企业大面积录得亏损.

2011年尚德净亏损10.07亿美元,而刚公布的一季报,公司仍亏损1.33亿美元,毛利润率仅0.6%.公司方面解释称,利润的下滑,主要受到美国双反调查初裁结果的影响.(完)