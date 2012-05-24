〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上升,受现货需求提振

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡5月24日电---亚洲柴油裂解价差周四上涨,因来自越南和巴基斯坦的现货需求持续,给供应充足的市场带来支撑.
交易商称,越南进口商已买入逾20万吨5月和6月柴油和汽油,因该国唯一的炼厂依然关闭.巴基斯坦在现货市场寻求逾10万吨柴油,亦提供支撑.
托克(Trafigura)周四在新加坡交易窗口买入另外15万桶高硫柴油,亦帮助价格持稳.加上最新这笔买盘,该交易商5月的柴油总买量已超过200万桶.
但上述船货的目的地尚不确定.
"目前,唯一的支撑因素是越南、巴基斯坦和托克在市场上的买盘,除此之外所有因素都偏空,"新加坡一位交易员表示.
新加坡在岸柴油和航煤库存减少约8.5%,至三周低位983.2万桶,亦支撑市场.
交易员表示,中东的强健需求和中东-西方套利窗口开启,正支撑价格.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货航煤/煤油 JET-SIN 118.90 -1.11 -0.92 120.01
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.07 -1.19 -1.00 119.26
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.30 -1.21 -1.00 120.51
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.30 -1.21 -1.00 121.51
6月柴油互换 GOSGSWMc1 118.05 -1.21 -1.01 119.26
7月柴油互换 GOSGSWMc2 118.08 -1.21 -1.01 119.29 (完)
--编译 丁琦;审校 王洋
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。