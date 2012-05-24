〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差上升,受现货需求提振

路透新加坡5月24日电---亚洲柴油裂解价差周四上涨,因来自越南和巴基斯坦的现货需求持续,给供应充足的市场带来支撑.

交易商称,越南进口商已买入逾20万吨5月和6月柴油和汽油,因该国唯一的炼厂依然关闭.巴基斯坦在现货市场寻求逾10万吨柴油,亦提供支撑.

托克(Trafigura)周四在新加坡交易窗口买入另外15万桶高硫柴油,亦帮助价格持稳.加上最新这笔买盘,该交易商5月的柴油总买量已超过200万桶.

但上述船货的目的地尚不确定.

"目前,唯一的支撑因素是越南、巴基斯坦和托克在市场上的买盘,除此之外所有因素都偏空,"新加坡一位交易员表示.

新加坡在岸柴油和航煤库存减少约8.5%,至三周低位983.2万桶,亦支撑市场.

交易员表示,中东的强健需求和中东-西方套利窗口开启,正支撑价格.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货航煤/煤油 JET-SIN 118.90 -1.11 -0.92 120.01

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 118.07 -1.19 -1.00 119.26

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 119.30 -1.21 -1.00 120.51

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 120.30 -1.21 -1.00 121.51

6月柴油互换 GOSGSWMc1 118.05 -1.21 -1.01 119.26

7月柴油互换 GOSGSWMc2 118.08 -1.21 -1.01 119.29 (完)