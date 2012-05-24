〔国际油市〕亚洲石脑油价格跌至近一年半低点

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡5月24日电---亚洲石脑油价格周四跌至近一年半低点,与此同时裂解价差回落至六个月低点,前一日曾短暂反弹.
不过这未影响沙特阿美的目标售价,因一些买家购买其2012年下半年装运的A310级别油品,升水创下纪录,为每吨较其公式价格升水33美元.相较于同级别油品2011年下半年的升水,这高出近75%.
沙特阿美将A180级别升水设定在每吨31美元,将Jubail品级升水设定在每吨29美元,将Rabigh/Jeddah品级升水设定在每吨25美元.
一位交易员表示:"这是非常疯狂的价格,"指出考虑到裂解装置削减利用率和全球经济的不确定性,未来人气将低迷.
其它交易员表示,这么高的升水可能是由于沙特的石脑油出口可能减少所致.
汽油裂解价差连续第八个交易日在每桶7-8美元间震荡,不过比一个月前每桶逾11美元的水平要低.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 841.00 -22.00 -2.55 863.00
现货石脑油净回值NAF-SIN 91.10 -2.45 -2.62 93.55
97号现货汽油GL97-SIN 119.50 -2.35 -1.93 121.85
95号现货汽油GL95-SIN 115.80 -2.30 -1.95 118.10
92号现货汽油GL92-SIN 112.45 -2.25 -1.96 114.70
汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.19 -0.50 -6.50 7.69
--编译 王洋;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。