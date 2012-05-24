〔国际油市〕亚洲石脑油价格跌至近一年半低点

路透新加坡5月24日电---亚洲石脑油价格周四跌至近一年半低点,与此同时裂解价差回落至六个月低点,前一日曾短暂反弹.

不过这未影响沙特阿美的目标售价,因一些买家购买其2012年下半年装运的A310级别油品,升水创下纪录,为每吨较其公式价格升水33美元.相较于同级别油品2011年下半年的升水,这高出近75%.

沙特阿美将A180级别升水设定在每吨31美元,将Jubail品级升水设定在每吨29美元,将Rabigh/Jeddah品级升水设定在每吨25美元.

一位交易员表示:"这是非常疯狂的价格,"指出考虑到裂解装置削减利用率和全球经济的不确定性,未来人气将低迷.

其它交易员表示,这么高的升水可能是由于沙特的石脑油出口可能减少所致.

汽油裂解价差连续第八个交易日在每桶7-8美元间震荡,不过比一个月前每桶逾11美元的水平要低.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

2012年6月石脑油NAF-1H-TYO 841.00 -22.00 -2.55 863.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 91.10 -2.45 -2.62 93.55

97号现货汽油GL97-SIN 119.50 -2.35 -1.93 121.85

95号现货汽油GL95-SIN 115.80 -2.30 -1.95 118.10

92号现货汽油GL92-SIN 112.45 -2.25 -1.96 114.70

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK 7.19 -0.50 -6.50 7.69