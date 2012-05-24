〔国际油市〕亚洲燃料油6月/7月跨月价差触及11周高位

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透新加坡5月24日电---亚洲燃料油市场周四守住涨幅,路透数据显示即期跨月价差升至11周以来最高.
6月/7月跨月价差收报每吨5.50美元,随后降至约每吨5.25美元.
该合约成交量不少,至少达200,000吨.
交投兴趣也向远月合约延伸.7月/8月和8月/9月成交介于40,000-55,000吨.第三季/第四季合约则成交120,000吨.
实货市场的交投也很活跃,在交易窗口成交两笔380-cst燃料油和三笔180-cst燃料油.
380-cst和180-cst燃料油价格均跌至五个月低点,分别报每吨650.60美元和635.30美元.
油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘
现货180CST燃料油 FO180-SIN 650.60 -10.70 -1.62 661.30
现货380CST燃料油 FO380-SIN 635.30 -12.40 -1.91 647.70
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 643.00 -10.00 -1.53 653.00
380CST船用燃料油升水 7.70 2.40 45.28 5.30
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 7.20 -0.80 -10.00 8.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.40 -1.30 -22.81 5.70 (完)
--编译 王洋;审校 丁琦
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。