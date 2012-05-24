〔国际油市〕亚洲燃料油6月/7月跨月价差触及11周高位

路透新加坡5月24日电---亚洲燃料油市场周四守住涨幅,路透数据显示即期跨月价差升至11周以来最高.

6月/7月跨月价差收报每吨5.50美元,随后降至约每吨5.25美元.

该合约成交量不少,至少达200,000吨.

交投兴趣也向远月合约延伸.7月/8月和8月/9月成交介于40,000-55,000吨.第三季/第四季合约则成交120,000吨.

实货市场的交投也很活跃,在交易窗口成交两笔380-cst燃料油和三笔180-cst燃料油.

380-cst和180-cst燃料油价格均跌至五个月低点,分别报每吨650.60美元和635.30美元.

油品 亚洲收盘 变动 涨跌(%) 上日收盘

现货180CST燃料油 FO180-SIN 650.60 -10.70 -1.62 661.30

现货380CST燃料油 FO380-SIN 635.30 -12.40 -1.91 647.70

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 643.00 -10.00 -1.53 653.00

380CST船用燃料油升水 7.70 2.40 45.28 5.30

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 7.20 -0.80 -10.00 8.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 4.40 -1.30 -22.81 5.70 (完)