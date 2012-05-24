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市场报道 | 2012年 5月 24日 星期四 21:48 BJT

〔美国股市〕开盘小升,市场未受经济数据平淡的影响

路透纽约5月24日电---美国股市周四开盘小幅走升,因为投资者撇开经济数据平淡的影响,专注于买入此前深跌的股票,本月以来标准普尔500指数已下跌逾5%.

道琼工业指数.DJI盘初上涨21.00点,或0.17%,至12,517.15点.标准普尔500指数.SPX涨2.88点,或0.22%,至1,321.74点,Nasdaq指数.IXIC扬升5.25点或0.18%,至2,855.37点.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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