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亚洲 | 2012年 5月 24日 星期四 22:11 BJT

〔美国热股〕通用汽车不计划将韩国生产转移到欧洲,股价下跌0.9%

路透5月24日电---美国汽车制造商通用汽车(General Motors)(GM.N)不计划将韩国工厂的生产转移到欧洲.最近该公司宣布了一项重组欧宝(Opel)分支的计划,拟将德国生产转移至英国.

通用汽车股价周四盘初下跌0.9038%,报21.93美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 母红

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