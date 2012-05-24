〔欧洲汇市〕英镑自两个月低点反弹,但宽松政策预期令未来涨势受限

* 英国第一季GDP下修,英镑前景蒙阴

* 英镑自低位反弹,但涨势料有限

路透伦敦5月24日电---英镑兑美元周四自两个月低位上涨,此前部分投资者对空头押注进行获利了结,不过英国第一季国内生产总值(GDP)意外下修,市场预计该国将有进一步货币宽松政策,英镑涨幅料受限.

英国国家统计局周四公布,英国第一季国内生产总值(GDP)修正值为较前季下滑0.3%,较上年同期下滑0.1%,预估为较前季下跌0.2%.[ID:nSB1567000].投资者愈发担心欧元区债务危机给英国经济造成的拖累.英国央行采取更多资产购买措施以提振成长的可能性提升.

数据公布后,英镑兑美元GBP=D4短暂跌至1.5648美元附近,之后有所反弹,最新上涨0.2%,报1.5710美元.

盘中稍早,英镑一度触及两个月低位1.5639美元,因希腊退出欧元区的忧虑扩散,令投资者选择美元等避险货币,并远离英镑等被认为风险较高的货币.

欧元/美元EURGBP=D4下跌0.1%,报0.8009英镑,接近三年半低位0.7950英镑.

苏格兰皇家银行外汇分析师Paul Robson说,欧元/英镑也许会进一步走低,因一些避险资金可能流入英镑.

英国央行5月会议纪录显示,如果欧元区危机给英国经济造成更多伤害,该行有可能采取新的宽松措施.此前英国央行暂停了3,250亿英镑的量化宽松政策.

英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯周四表示,他认为透过购买公债进行量化宽松政策,仍是央行刺激经济的最好方式.由此拒绝了购买其他资产的呼声.

除GDP数字下修外,本周稍早零售销售数据降幅也触及逾两年来最大.英国通胀亦放缓,这些都增加了今年稍晚将有更多量化宽松政策出台的预期.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

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