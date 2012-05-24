〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.203%,投标倍数为2.80

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透华盛顿5月24日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:
收益率(%)
高值 1.203%
中值 1.159%
低值 1.000%
价格/得标
价格 99.477861
高值得标比率 91.24%
投标倍数 2.80
投标及得标数量(单位:美元)
总得标 29,000,017,400
总投标 81,181,643,400
竞争性投标得标 28,965,844,000
非竞争性投标得标 9,173,400
FED附加 388,800
初级市场交易商投标 56,937,000,000
初级市场交易商得标 12,042,250,000
直接投标 9,873,000,000
直接投标得标 4,547,124,000
间接投标 14,337,470,000
间接投标得标 12,376,470,000
发行细节
发行日 2012/05/31
到期日 2019/05/31
CUSIP码 912828SX9
CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)
浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五收跌，3月合约触及两周半低位，因基金出脱多头头寸，以及出口销售低于预期。