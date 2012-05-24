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货币新闻 | 2012年 5月 25日 星期五 01:16 BJT

〔表格〕美国财政部标售七年期公债得标利率为1.203%,投标倍数为2.80

路透华盛顿5月24日电---美国财政部称,七年期公债的荷兰式标售结果如下:

收益率(%)

高值 1.203%

中值 1.159%

低值 1.000%

价格/得标

价格 99.477861

高值得标比率 91.24%

投标倍数 2.80

投标及得标数量(单位:美元)

总得标 29,000,017,400

总投标 81,181,643,400

竞争性投标得标 28,965,844,000

非竞争性投标得标 9,173,400

FED附加 388,800

初级市场交易商投标 56,937,000,000

初级市场交易商得标 12,042,250,000

直接投标 9,873,000,000

直接投标得标 4,547,124,000

间接投标 14,337,470,000

间接投标得标 12,376,470,000

发行细节

发行日 2012/05/31

到期日 2019/05/31

CUSIP码 912828SX9

CUSIP---美国证券统一识别程序委员会(完)

浏览美国公债标售指南页面,请点选USAUCTION1;债券发行相关报导请点选[DBT-ISU-CMN]

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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