〔欧洲股市〕收高1.1%,料反弹将昙花一现

* 泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数上升1.1%

* 疲弱的数据引发对欧洲央将推出更多刺激措施的预期

路透伦敦5月24日电---投资者周四追捧股价受重创的欧洲股票,押注疲弱的经济数据将促使各国央行出台刺激政策,但希腊危机仍未解决,股市上涨恐怕不会长久.

欧元区采购经理人指数(PMI)表明,欧元区民间部门5月进一步萎缩.[ID:nSB1566274].德国Ifo企业景气判断指数则显示,尽管德国经济迄今为止保持坚挺,但易受到欧洲危机的冲击.[ID:nSB1566940].

欧洲股市也补升,追上美股周三尾盘反弹的势态.

泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3收高1.1%,报982.61点,扳回上日的约一半跌幅,且自上周的五个月低点964.66点反弹.

"短期内,股票交易商如果认为欧洲央行(ECB)要有所行动的话,他们可以追高一两天...不过,我不会下结论说股市已经完全消化了负面消息,绝对不是那种情况."一位大型欧洲银行的股票分析师称.

希腊股市.ATG重挫4.5%至逾20年低位,表现远远落后.

英国富时100指数.FTSE收高1.59%,报5,350.05点;德国股市DAX指数.GDAXI收涨0.48%,报6,315.89点;法国CAC-40指数.FCHI收涨1.16%,报3,038.25点.(完)

--编译 洪曦;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

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股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI