〔欧元债市〕奥地利10年期公债收益率触历史低点,法国公债收益率重挫

* 奥地利10年期公债收益率触纪录低点

* 法国、比利时公债收益率触及2011年10月迄今最低

* 数据显示,德国并非对危机免疫

路透伦敦5月24日电---奥地利公债收益率周四触及纪录低点,法国和比利时公债收益率大跌,甚至德国30年期公债收益率也跌至2%之下的纪录低位,因投资者在价格偏高的公债市场寻求回报.

希腊未来的不确定性以及西班牙银行业问题,造成资金涌入避险资产,并使得德国较长期公债收益率再度创下纪录低位.

不过,对其他能够提供较好回报的相对安全公债的需求也有增长.

法国公债领涨.10年期法国公债收益率FR10YT=TWEB下跌20个基点,报2.54%,为今年最高单日跌幅.

奥地利和比利时公债收益率亦下挫,多数投资者将这些国家归为"次核心"国家,相对于德国、芬兰和荷兰而言,它们的风险要高一些.

奥地利10年期公债收益率AT10YT=TWEB下跌14个基点,报2.285%.10年期比利时公债收益率BE10YT=TWEB则跌16个基点,报3.21%.

上述市场走势主要出现在德国10年期公债触及1.351%的纪录低位之后,尽管数据显示德国也受到主权债务危机的影响.

德国制造业活动5月萎缩速度创下三年来最快.[ID:nSB1566290].德国经济智库Ifo周四公布的调查显示,该国5月Ifo企业景气判断指数下降.[ID:nSB1566258].

30年期德债收益率DE30YT=TWEB周三首次跌破2%,周四则进一步跌至1.988%.

两年期德债收益率达到0.02%.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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