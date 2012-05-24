〔英国债市〕多个券种收益率触及纪录低位,后因高风险资产上涨而反弹

路透伦敦5月24日电---周四欧元区数据疲弱及人们持续担心希腊可能退出欧元区,推低10年期、五年期及两年期英债收益率(殖利率)至纪录低位,不过日内稍晚投资者对欧元区二线国家公债的热情回暖,令英债收益率回升.

市场正在臆测欧洲央行可能最早在下个月降息,提振欧洲股市上升1.2%,同时寻求逢低吸纳的投资者再次买入法国、西班牙和意大利的债券.

10年期英债收益率GB10YT=RR盘初一度跌至1.738%的纪录低位,但终场上涨1个基点,收报1.78%.10年期英债较可比德债EU10YT=RR的利差几无变动,报38.5个基点.

两年期GB2YT=RR和五年期英债收益率GB5YT=RR在日内稍早分别跌至0.229%和0.725%的纪录低位,收盘没有变动.

Lloyds分析师Eric Wand称,收益率稍早下跌,部分是因人们臆测英国央行可能会把利率从当前0.5%的水准处下调,以及市场正处于风险厌恶的状态.

6月英债期货FLGM2下滑4个跳动点,结算价报119.37,脱离日内稍早所及119.86的合约高位,之前公布的采购经理人调查显示,德国制造业活动5月萎缩速度创下三年来最快[ID:nSB1566290],而且法国5月民间部门活动放缓,制造和服务业PMI都触及三年低位[ID:nSB1566310].(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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