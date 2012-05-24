〔金属期市〕期铜自四个半月低位反弹并收升,中国经济刺激政策受关注

* 铜价受空头回补推动温和反弹,最终收高

* 市场寄望于中国将出台刺激举措,放宽政策

* 全球多项制造业指数令人失望

路透纽约/伦敦5月24日电---期铜周四自上日触及的四个半月低位反弹,最终收涨1%.不过一系列疲弱的制造业数据持续为近期需求前景蒙阴,铜价涨势受限.

虽然汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)显示,中国5月制造业活动疲弱,但铜价仍竭力守住涨幅.

日内稍晚,数据显示德国5月制造业活动萎缩速度为三年来最快,欧元区民间部门亦进一步萎缩,因新订单减少,迫使企业降低未完成订单并精简人力.[ID:nSB1566274][ID:nSB1566290].

美国5月制造业PMI较上月下跌,部分因欧洲和中国经济放缓损及出口.此外,该国4月耐用品订单增长增幅不及预期,因企业撤销增加机器设备的计划.

伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3收高79美元,或1.05%,报7,610美元.

纽约商品期货交易所(COMEX)7月合约HGN2上涨3.25美分,结算价报每磅3.4285美元,交投区间为3.4045-3.4515美元.

本月铜价有可能下跌10%,为2011年10月迄今最差单月表现.当时对经济双底衰退的忧虑以及不断升温的对欧洲债务危机能否得以解决的疑虑令铜价大跌近25%.

周四疲弱的制造业数据再度引燃这些忧虑,但同时也触发了额外刺激政策的猜想,特别是来自中国的政策.

中国总理温家宝周三表示,中国将加大政策微调力度以支持经济,这是中国政府将采取措施来应对成长放缓问题的最新信号.

铜供给仍有限,因品级下降和劳工纠纷干扰生产,矿商难以提高产量.

其他金属方面,三个月期铝CMAL3收高5美元,报每吨2,015美元,稍早一度触及12月迄今最低水准1,968.75美元.

以下为1740GMT基本金属主力合约报价:

2011年 年初迄今

最新报价 变动 涨跌% 收市价 涨跌%

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COMEX期铜 342.10 2.50 +0.74 343.60 -0.44

LME期铝 2015.00 5.00 +0.25 2020.00 -0.25

LME期铜 7605.00 74.00 +0.98 7600.00 0.07

LME期铅 1959.00 30.00 +1.56 2035.00 -3.73

LME期镍 17100.00 345.00 +2.06 18710.00 -8.61

LME期锡 19970.00 445.00 +2.28 19200.00 4.01

LME期锌 1886.00 7.00 +0.37 1845.00 2.22

上海期铝 15960.00 -40.00 -0.25 15845.00 0.73

上海期铜 55370.00 70.00 +0.13 55360.00 0.02

上海期锌 14725.00 -30.00 -0.20 14795.00 -0.47

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注: COMEX期铜报价为美分/磅,LME各合约为美元/吨,上海期货交易所合约为人民币/吨.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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