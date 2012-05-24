〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因玉米市场下挫和美元走强

路透5月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌,因玉米市场疲弱和美元上涨.

CBOT小麦日内多半时间为上涨,之后美元走强,且玉米期货跌至日内低位.

堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦合约上扬,因市场担心干燥气候料造成今年作物规模缩减.明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦亦小幅上扬.

美国农业部(USDA)周四上午表示,小麦一周出口销售量为827,000吨(旧作加新作),为14个月最高水准.分析师曾预计小麦出口销售量在350,000-550,000吨.

国际谷物理事会周四表示,2012/13作物年度结束时,全球小麦库存料跌至四年低位,因欧盟、俄罗斯和摩洛哥作物前景暗淡.

欧洲交易商表示,约旦国有谷物购买机构在一10万吨的标购中,买入5万吨产地可选的小麦.

指标CBOT-7月小麦期货WN2收跌2-1/2美分,报每蒲式耳6.63美元.

CBOT小麦预估成交量为112,433口.(完)

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