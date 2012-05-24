〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收低,因玉米市场下挫和美元走强

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透5月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周四下跌,因玉米市场疲弱和美元上涨.
CBOT小麦日内多半时间为上涨,之后美元走强,且玉米期货跌至日内低位.
堪萨斯城期货交易所(KCBT)硬红冬麦合约上扬,因市场担心干燥气候料造成今年作物规模缩减.明尼阿波利斯谷物交易所(MGEX)春麦亦小幅上扬.
美国农业部(USDA)周四上午表示,小麦一周出口销售量为827,000吨(旧作加新作),为14个月最高水准.分析师曾预计小麦出口销售量在350,000-550,000吨.
国际谷物理事会周四表示,2012/13作物年度结束时,全球小麦库存料跌至四年低位,因欧盟、俄罗斯和摩洛哥作物前景暗淡.
欧洲交易商表示,约旦国有谷物购买机构在一10万吨的标购中,买入5万吨产地可选的小麦.
指标CBOT-7月小麦期货WN2收跌2-1/2美分,报每蒲式耳6.63美元.
CBOT小麦预估成交量为112,433口.(完)
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--编译 洪曦;审校 利棣儿
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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