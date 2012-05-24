〔纽约期市〕原糖脱离21个月低位但前景不稳,可可下跌

路透纽约/伦敦5月24日电---原糖和阿拉比卡咖啡期货周四上涨,二者继跌至21个月低位后日内呈现盘整态势,但因为欧洲领导人思量希腊退出欧元区的影响,投资者仍感到紧张.

伦敦白糖和罗布斯塔咖啡亦上扬,但可可在交投淡静中下跌.

尽管数据显示,欧洲债务问题正在蔓延,令全球经济放缓雪上加霜,但全球股市上涨,美元在20个月高位附近暂歇.

洲际交易所(ICE)7月原糖期货SBc1上涨0.07美分,结算价报每磅19.58美分.上日该合约曾最多跌至19.36美分,即2010年8月以来的最低位.

伦敦8月白糖期货LSUc1上涨5.80美元,或1.05%,收报每吨556.50美元.

"市场人气低迷,美元上涨,令巴西和印度等出产国可能对价格作出折让,大量供应过剩正令糖价承压,"德国商业银行在商品报告中说.

咖啡期货整固走势,其中罗布斯塔咖啡期货持坚,最近几周该合约表现优于其他大宗商品,因为需求强劲支撑价格.

伦敦7月罗布斯塔咖啡期货LRCN2上涨41美元,或1.88%,收报每吨2,223美元,周一曾触及2,237美元,为2011年9月5日以来最高位.

ICE-7月阿拉比卡咖啡期货KCc1收平,报每磅1.669美元.

可可期货收低,因为全球经济疲软挫伤需求,而且最大产出国科特迪瓦(象牙海岸)的供应前景改善.

ICE-7月可可期货CCN2下滑19美元,收于每吨2,105美元的六周低位,英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)9月可可期货LCCU2下跌10英镑,收于每吨1,462英镑.

交易员称,随着可可市场向技术性超卖水准迈进,美国可可期货在跟进卖盘的带动下扩大跌幅,来到4月12日以来的最低位.

国际可可组织(International Cocoa Organization,ICCO)称,在下周公布的季度最新报告中,将上修科特迪瓦2011/12年度可可总产出量预估,之前的预估为135万吨.(完)