〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货上涨,受助于技术性反弹和原油上涨

路透5月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周四自近两个月低位反弹并最终收高,交易商称因投资者逢低买入以及来自原油上涨的支持.

布宜诺斯艾利斯谷物交易所将阿根廷2011/12年大豆产量预估从之前的4,100万吨下调至3,990万吨,支撑了市场.

市场担心美国中西部的南部地区以及三角洲地区乾旱气候影响大豆作物的生长,亦为市场提供助力.

美国农业部(USDA)公布最新一周美国大豆出口销售量为953,700吨(旧作加新作),低于100-125万吨的预估区间.但其中多数(800,100吨)是旧作,这成为一项支撑因素.

USDA公布一周豆粕出口销售量为176,600吨,符合预估的10-20万吨区间.

USDA公布一周豆油出口销售量在24,400吨,高于预估的15,000-20,000吨区间.

中国一家民间贸易公司取消了四船巴西大豆订单,因国内压榨利润较低.不过交易商表示,并未出现大范围取消订单的行为.中国仍在采购将于第三季交付的供应.

中国政府标售605,356吨国储大豆,实际售出188,410吨.

CBOT-7月大豆期货SN2收高13-1/2美分,报13.76美元.

7月豆粕合约SMN2上涨5美元,报每短吨410.8美元.7月豆油合约BON2上涨0.51美分,收报每磅49.42美分.

今日大豆预估成交量为160,937口;豆粕预估成交量为59,351口,豆油成交量为109,827口.

以下为CBOT农产品期货在1849GMT价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌% 涨跌%

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CBOT玉米Cc1 581.50 -22.00 -3.7% -10.1%

CBOT大豆Sc1 1376.25 13.75 1.0% 14.8%

CBOT豆粕SMc1 410.30 4.50 1.1% 32.6%

CBOT豆油BOc1 49.41 0.50 1.0% -5.1%

CBOT小麦Wc1 664.50 -1.00 -0.2% 1.8%

CBOT稻米RRc1 1490.00 -17.00 -1.1% 2.0%

EU小麦BL2H0 212.50 0.50 0.2% 4.9%

NYMEX原油期货CLc1 90.72 0.82 0.9% -8.2%

道琼工业指数.DJI 12,452 -45 -0.4% 1.9%

现货金XAU= 1555.20 -5.88 -0.4% -0.5%

欧元/美元EUR= 1.2533 -0.0054 -0.4% -3.2%

美元指数.DXY 82.3020 0.2080 0.3% 2.6%

波罗的海

干散货指数.BADI 1058 -42 -3.8% -39.1%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)