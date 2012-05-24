〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货下挫,因美国出口数据不佳

路透5月24日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周四场内交易收盘时下跌24美分,因投资人结清看涨套利交易及美国农业部(USDA)周度出口销售报告显示玉米出口量小.

美国农业部周四出口销售报告显示,上周净出口销售482,100吨美国玉米,低于预估的1,000,000-1,300,000吨.

报告也显示,销往中国的美国旧作玉米增至255,000吨,其中180,000吨原本销往不知明目的地,以及向中国销售新作玉米703,600吨.

一气象学家表示,美国中西部西北面本本周末和下周可能将迎来对作物生长有利的降雨,而中西部东南部的干燥问题日益严重.

分析师表示,过去一周CBOT小麦期货大涨,加上玉米价格大跌,结束了小麦/玉米价格折让史无前例持续一年的情况,将可能导致美国政府降低牲畜饲料中小麦使用预估.

7月合约较12月合约溢价64-1/2美分.12月玉米/11月大豆价格比在2.48.

7月玉米合约CN2收跌25美分,结算价报5.78-1/2美元.

今日CBOT玉米预估成交量为330,661口.(完)

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