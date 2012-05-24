〔纽约期市〕ICE期棉从两年三个月低位反弹收高,但仍容易进一步下挫

芝加哥期市：CBOT大豆期货收涨，因触及六周低位后出现低吸买盘
路透芝加哥2月24日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五收涨，交易商称，在近月合约跌至1月中以来最低后，出现低吸买盘。
路透5月24日电---棉花期货周四在投机性空头回补的推助下上涨,从上日触及的两年三个月最低收位反弹,但分析师称,由于全球经济前景不稳,棉花市场仍容易进一步下挫.
洲际交易所(ICE)指标7月期棉合约CTN2收高2.43美分,或3.4%,报每磅73.94美分,盘中在71.87-74.50美分区间波动.
根据汤森路透数据,周三该合约收于71.51美分,创近月棉花合约自2010年2月初以来最低结算价.
12月期棉合约CTZ2上涨1.92美分,或2.8%,收报70.67美分,盘中交投于68.90-71.03美分.
14日相对强弱指标(RSI)接近31.
MCM分析师Jobe Moss称,全球经济前景黯淡最终可能会在未来几周把期棉价格打压至60美分区域.
交易商称,除了对欧元区的担忧,还有传闻称,中国可能卖出部分国有储备,以及部分美国棉花出口可能已被取消,因价格下跌.
根据汤森路透数据,周四成交量为略高于27,000口,大约低于30日均值11%,这是五个交易日以来成交量首度下滑.
根据交易数据,周三成交量连续第四日上升,至36,985口,为5月11日以来的最高位.
ICE数据显示,截至5月23日,未平仓合约为190,932口,为4月5日以来的最高位.(完)
--编译 兰秀娟;审校 利棣儿
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CBOT-3月小麦合约收跌6-3/4美分，报每蒲式耳4.31-1/4美元，盘中跌至2月9日以来最低的4.30美元。本周，该合约下跌9-3/4美分，或2.2%。
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