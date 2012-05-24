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市场报道 | 2012年 5月 25日 星期五 04:21 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收升0.27%,Nasdaq指数收挫0.38%

路透纽约5月24日电---美国股市周四收盘涨跌互现,标普500指数和道指小幅收涨,连续第三日上演尾盘走势逆转,但Nasdaq指数走低,之前NetApp (NTAP.O)发布的疲弱营收预期令科技支出前景受到质疑.

根据初步收盘数据,道琼工业指数.DJI收高33.60点,或0.27%,至12,529.75点;标准普尔500指数.SPX收高1.82点,或0.14%,至1,320.68点.Nasdaq指数.IXIC回落10.74点,或0.38%,至2,839.38点.(完)

--编译 母红;审校 利棣儿

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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