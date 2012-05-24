修正:〔国际油市〕NYMEX原油期货收升,伊朗与主要大国下月将继续会谈

亚洲橡胶：2月24日TOCOM期胶1000GMT晚盘收市价
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
(修正:将标题与内文的"西方六国"修改为"主要大国",并删除标题赘字.)
* 伊朗和主要大国6月将再次举行会议
* 伊朗核计划会谈没有达成协议
路透纽约5月24日电---美国原油期货周四收升,因伊朗和主要大国就解决伊朗核计划争端的谈判结束,没有达成任何协议,但将在下月继续会谈.
原油价格在上日下挫逾2%后反弹,美国临近美国阵亡将士纪念日,周四油价的交投区间介较周三的狭窄.
伊朗和主要大国同意下月在莫斯科就解决伊朗核计划纷争继续磋商,但迄今为止在解决双方主要争议点方面并没有取得任何进展.
伊朗和主要大国特使在巴格达的会谈在原计划的基础上延长了一天,第二天的磋商持续到很晚.欧盟外交事务代表阿斯顿称,很明显双方均希望会谈取得进展,并达成一些共识,但双方仍存在重大分歧.
纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货CLc1收升0.76美元,或0.85%,结算价报每桶90.66美元,盘中交投区间为89.81-91.52美元.
英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至6月9日的四周内,石油日均出口料将下降24万桶.[ID:nSB1567900]
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
6月原油 90.66 0.70 0.8% 89.81 91.52 214,494 275,522
7月原油 90.94 0.74 0.8% 90.13 91.81 37,856 48,052
6月RBOB汽油 2.8765 0.0042 0.2% 2.8538 2.8947 27,587 48,620
7月RBOB汽油 2.8193 0.0178 0.6% 2.7836 2.8305 63,099 73,281
6月取暖油 2.8219 0.0098 0.4% 2.8016 2.8388 19,919 40,056
7月取暖油 2.8257 0.0102 0.4% 2.8048 2.8435 48,408 56,135
ICE合约
7月布兰特 106.55 0.99 0.9% 105.03 107.25 181,039 227,010
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 358,248 502,123 558,739 1,445,635 -3,112
汽油 150,424 200,451 163,189 301,810 -4,469
取暖油 97,862 151,314 137,003 323,432 4,032 (完)
--编译 利棣儿;审校 母红
TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译 利棣儿；审校 刘静)
路透纽约/伦敦2月24日 - 洲际交易所(ICE)原糖期货周五跌至逾七周最低，阿拉比卡咖啡也下跌，两间市场在主要种植国巴西的狂欢节开始之际均受压于技术性卖盘信号。
基本资源类股为跌幅最大类股，下跌2.1%，因金属价格下挫。银行类股也承压，银行股指数下跌1.4%，触及12月初以来最低水平。