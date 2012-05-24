修正:〔国际油市〕NYMEX原油期货收升,伊朗与主要大国下月将继续会谈

(修正:将标题与内文的"西方六国"修改为"主要大国",并删除标题赘字.)

* 伊朗和主要大国6月将再次举行会议

* 伊朗核计划会谈没有达成协议

路透纽约5月24日电---美国原油期货周四收升,因伊朗和主要大国就解决伊朗核计划争端的谈判结束,没有达成任何协议,但将在下月继续会谈.

原油价格在上日下挫逾2%后反弹,美国临近美国阵亡将士纪念日,周四油价的交投区间介较周三的狭窄.

伊朗和主要大国同意下月在莫斯科就解决伊朗核计划纷争继续磋商,但迄今为止在解决双方主要争议点方面并没有取得任何进展.

伊朗和主要大国特使在巴格达的会谈在原计划的基础上延长了一天,第二天的磋商持续到很晚.欧盟外交事务代表阿斯顿称,很明显双方均希望会谈取得进展,并达成一些共识,但双方仍存在重大分歧.

纽约商业期货交易所(NYMEX)7月原油期货CLc1收升0.76美元,或0.85%,结算价报每桶90.66美元,盘中交投区间为89.81-91.52美元.

英国咨询机构Oil Movements周四表示,未计入安哥拉和厄瓜多尔的石油输出国组织(OPEC)各成员国,在截至6月9日的四周内,石油日均出口料将下降24万桶.[ID:nSB1567900]

结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日

成交量 成交量

NYMEX合约

6月原油 90.66 0.70 0.8% 89.81 91.52 214,494 275,522

7月原油 90.94 0.74 0.8% 90.13 91.81 37,856 48,052

6月RBOB汽油 2.8765 0.0042 0.2% 2.8538 2.8947 27,587 48,620

7月RBOB汽油 2.8193 0.0178 0.6% 2.7836 2.8305 63,099 73,281

6月取暖油 2.8219 0.0098 0.4% 2.8016 2.8388 19,919 40,056

7月取暖油 2.8257 0.0102 0.4% 2.8048 2.8435 48,408 56,135

ICE合约

7月布兰特 106.55 0.99 0.9% 105.03 107.25 181,039 227,010

整体市场 成交量 未平仓合约

当前 上日 30日平均 上日 净变动

原油 358,248 502,123 558,739 1,445,635 -3,112

汽油 150,424 200,451 163,189 301,810 -4,469

取暖油 97,862 151,314 137,003 323,432 4,032 (完)