〔美国股市〕道指与标普上扬,Nasdq受科技类股拖累走低

* 再度上演尾盘走势逆转

* NetApp大跌近15%,因称营收将不及预期

* 惠普公布裁员消息后,股价上涨

* 道指收高0.3%,标普500指数收升0.1%,Nasdaq指数下跌0.4%

路透纽约5月24日电---美国股市周四收盘涨跌互现,标普500指数和道指小幅收涨,连续第三日上演尾盘走势逆转,但Nasdaq指数走低,之前NetApp (NTAP.O)发布的疲弱营收预期令科技支出前景受到质疑.

盘中大部分时间多数股指均走低,因投资者在连续三日上涨后并无理由买入.此外,经济数据暗示欧洲和美国需求均放缓.

不过,美股在尾盘转为上涨,标准普尔指数连续第四日上扬.

数据存储企业NetApp(NTAP.O)周三预计营收将低于预期,称因受欧洲不确定性影响,凸显出欧元区事件带给美国企业的影响.NetApp股价大跌12%,报28.82美元.

"很难确定市场究竟消化了什么,抑或是股票的合理价格为何,"Standard Life Investments全球策略部主管Andrew Milligan表示.

道指成份股惠普(HPQ.N)劲扬3.3%,报21.77美元.该公司周三表示,将在未来几年裁员约8%.

希腊在欧元区的未来仍是股市的首要风险.至少有一半的欧元区国家政府、银行和大型企业都在制订应急计划,以防该国决定退出欧元区.

"只要风险蔓延的可能性存在,避险交易就是主题."Milligan称."我们不知道将有什么计划会令希腊留在欧盟,以及该国将如何作出反应."

道琼工业指数.DJI收高33.60点,或0.27%,至12,529.75点;标准普尔500指数.SPX收高1.82点,或0.14%,至1,320.68点.Nasdaq指数.IXIC回落10.74点,或0.38%,至2,839.38点.