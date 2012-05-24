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市场报道 | 2012年 5月 25日 星期五 05:40 BJT

〔加拿大股市〕基本持平,因金矿股上涨抵销疲弱数据的影响

路透多伦多5月24日电---加拿大股市主要股指周四几无变动,因金矿股上涨抵销欧洲,中国和美国一连串疲弱数据的影响,这些数据加重对全球经济的忧虑.

美国周五后将迎来长周末,周一为阵亡将士纪念日,美国金融市场休市.

周三多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE一度上扬300点,且大幅收高.周四金矿股再一次在尾盘大涨扶助股指扭转跌势,连续第三天收升.

周四尾盘市场受到意大利总理蒙堤的讲话提振,他认为希腊将留在欧元区.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE收高1.27点报11,566.07点,从日低11,472.75反弹近100点,今日录得10日来最高收位.

权重的材料股上扬0.7%,领升大盘.金融股下跌0.7%.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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