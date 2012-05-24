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市场报道 | 2012年 5月 25日 星期五 05:41 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,因对欧洲的忧虑犹在

路透多伦多5月24日电---加元兑美元周四下跌,再一次触及1月来的最低位,因投资人担忧全球经济体质,此前欧洲,中国和美国公布的经济数据疲弱.

全球股市,欧元和其他较高风险资产下跌,因数据显示欧债危机正在扩散及全球经济持续放缓,加之投资人忧虑希腊将退出欧元区.

加元兑美元CAD=D4收报1.0271加元,或0.9736美元,低于周三尾盘的1.0242加元,或0.9764美元.

加元盘中低见1.0296加元,追平周三触及的四个月低点,因市场广泛忧虑希腊可能退出欧元区.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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