版本:
中国
债券 | 2012年 5月 25日 星期五 05:50 BJT

〔美国基金〕5月23日当周货币市场基金增加12.6亿美元--ICI

路透5月24日电---美国投资公司协会(ICI)周四公布,截至5月23日当周,美国货币市场共同基金总资产增加12.6亿美元,至2.564万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产减少26.1亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加41.1亿美元,免税基金减少2.42亿美元.

ICI称,当周面向散户的货币市场基金资产增加18.3亿美元至8,916.8亿美元.其中面向散户的应税政府货币市场基金资产增加8.86亿美元,至1,876.9亿美元;应税非政府货币市场基金资产增加12.1亿美元至5,171.6亿美元.免税基金资产减少2.59亿美元至1,868.2亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产减少5.76亿美元至1.673万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产减少35亿美元至6,818.9亿美元.应税非政府货币市场基金资产增加29亿美元至9,039.4亿美元.免税基金资产增加1,700万美元,至869.6亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.(完)

浏览基金方面的相关新闻,请点选[FUND-CMN]

参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)

--编译 利棣儿;审校 母红

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐