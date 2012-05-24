〔美国股市〕ADR多数下跌,受累于全球经济忧虑

路透纽约5月24日电---在美挂牌交易的外国企业美国存托凭证(ADR)周四多数下跌,因为投资者将对希腊可能退出欧元区的持续担忧纳入考量,而且美国经济数据表明,该国经济复苏可能已停滞.

尽管欧元区领导人倾向于让希腊继续留在欧元区,至少半数成员国政府这样认为,但银行业者及大型公司正在制定紧急计划,以应对希腊决定退出欧元区的情况.

美国政府公布的数据显示,该国4月耐用品订单增幅逊于预期[ID:nSB1567054],上周初请失业金人数仅小幅下滑[ID:nEAPAO0DI5].

纽约梅隆银行ADR指数.BKADR收低0.18%,标准普尔500指数.SPX收涨0.14%.

美国上市的加拿大皇家银行(RY.N)下跌3.3%,报50.01美元,此前这家加拿大最大的银行公布,其季度获利下降7%,因与收购相关的损失削弱了该公司国内银行业及资本市场相关业务的实力.

美国上市的Toronto-Dominion Bank(TD.N)升0.14%,报76.87美元,此前这家加拿大第二大银行公布,其季度获利增长20.7%.

纽约梅隆银行欧洲企业ADR指数.BKEUR小升0.04%,FTSEurofirst 300指数.FTEU3上涨1.1%,收报982.61点,因为投资者买入之前深跌的股票.

纽约梅隆银行亚洲企业ADR指数.BKAS收低0.55%,纽约梅隆银行拉美企业ADR指数.BKLA下跌0.47%.

最新数据显示中国制造业活动在5月继续收缩,出口订单明显回落则显示外需依然令人担忧[ID:nSB1566060],暗示出即使政策制定者们试图支撑经济增长,但4月数据意外疲弱之势仍挥之不去.(完)

--编译 兰秀娟;审校 利棣儿

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