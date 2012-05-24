〔货币市场〕最近一周美国商业票据市场增长,Euribor降至两年新低

路透纽约5月24日电---根据美国联邦储备理事会(美联储)周四公布的数据,截至5月23日当周的经季节调整美国商业票据市场规模扩大149亿美元。

同期未经季节调整的美国流通商业票据规模下降46亿美元.未经季节调整的外资银行在美国流通商业票据规模下降16亿美元.

但一些分析师更加看重未经季节调整的商业票据市场规模数据,称金融危机极端事件使得经季节调整的数据比未经季节调整的数据更加波动.

"未经季节调整的数据可能比经调整的更加准确,"Stone & McCarthy Research Associates的常务董事Ray Stone表示.

海外市场方面,三个月期欧元银行间拆放款利率(Euribor)下降至两年新低,因欧洲央行的长期融资操作向金融体系提供了充足的流动性.

银行间利率最近几个月大幅下降,指标欧元三个月期利率已接近2010年初触及的欧元问世以来最低水平0.634%.

三个月期Euribor利率EURIBOR3MD=跌至0.677%,周三报0.680%.

三个月欧元期伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)EUR3MFSR=跌至13个月低点0.60436%.(完)